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補充保費喊漲挹注健保 洪子仁：三類族群可優先考慮

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，若健保點值保障1點給付1元，醫界將為醫事人員加薪20%。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，若健保點值保障1點給付1元，醫界將為醫事人員加薪20%。本報資料照片

健保財務困境，長期打折支付醫療費用，引發醫界不滿，呼籲應保障點值，立委王育敏、蘇清泉也於立院社福及衛環委員會提案，健保點值應保障一點給付0.95或1元。準總統賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻，於健康台灣論壇時，建議應提高現行補充保費2.11%費率。如此一來，往後若調整股票股利、租金等補充保費，屆時股票族、房東將首當其衝。

健保署長石崇良日前表示，健保補充保費費率考慮較現行2.11％調高，且首度對不同樣態的補充保費，分別設有不同的費率，如股票收入是一個費率，兼職收入又是一個費率，另補充保費天花板也會拉高。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，陳志鴻教授所提出的健康台灣深耕計畫十大建言提到，將要透過多元財務管道增加健保總額，他支持健保署對不同樣態的補充保費，分別設有不同的費率，其中健保署研擬「補充保費」調整走向，除了調整2.11%費率外，繳交天花板上限也可能調高，從1千萬調到5千萬元。

洪子仁表示，對於租金收入、股利股利、執行業務所得可以多加研議增加補充保費費率，如去年有些名人他領取了80億的股票股息，但是他只要繳交21萬1千元的補充保費，但兼職項目的費率是否需要調整，必須多加思考，因兼職民眾的經濟條件不見得都是好的，建議應維持現有費率。

洪子仁說，但面對健保財務問題，不可能只靠二代健保補充保費費率調整，或提高上限就能解決問題，但樂見及時的調整，從不同的管道去增加收入，讓經濟條件好的國人，多繳一點補充保費幫助其他民眾，並進行多元微增方案。但調漲補充保費費率，挹注健保財務仍有限，較大收入的部分，還是必須調整整體健保費率，且由公部門適度編列公務預算，才有辦法改善健保財務困境。

保費 健保署 財務

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