董氏籲漲菸稅 讓政府可統籌運用

台灣菸品健康福利捐每包廿元，已凍漲十五年，國健署表示，世界衛生組織建議，菸捐、菸稅應占菸品售價七成五，而台灣目前僅為五成四，仍有不小調整空間，已預定下半年召開專家會議討論菸捐調漲。

國健署菸害防制組長羅素英表示，去年菸害防制法新修，擴大禁菸年齡、擴大警示圖文，增加禁菸場所。至於菸捐調漲部分，每二年開會研議，將於下半年舉辦，邀請財政、經濟、公共衛生及相關領域學者專家，討論菸害相關疾病、菸品消費量與吸菸率、菸捐占比、國民所得及物價指數、其他影響菸品價格及菸害防制等五項議題。

我國於民國九十一年開徵菸捐，當時每包十元，迄今僅調整二次，九十五年調高五元，九十八年再調高五元，維持廿元至今均未漲，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗建議，菸捐及菸稅必須雙漲，提高整體菸品價格，才能有效降低吸菸率。

林清麗表示，以價制量是最好的菸害防制手段，可降低民眾吸菸的意願，並提高青少年吸菸門檻，澳洲一包菸近台幣千元，香港菸價達四百多元，反觀台灣菸價明顯過低。

林清麗說，我國菸害防制法於民國八十六年上路，當時平均菸價與香港差不多，但今年香港菸稅從港幣五十元漲至六十六元，市售一包香菸約需港幣一○二元，菸稅占了近六成五；相較之下，台灣菸稅僅卅一點八元，加上菸捐廿元，僅占五成多。至於澳洲連續十一年漲菸稅，讓成人吸菸率降至一成以下。

林清麗贊成菸捐、菸稅雙漲，但重點應在菸稅，她表示，世界各國調漲的都是菸稅，所得稅金交由政府統籌運用，可以用於醫療、教育、國防或長照，菸捐依法只能用在指定用途上。