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鼓勵戒菸卻依賴菸捐 病團批矛盾
年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，政府施政的角色錯亂，一方面努力推廣戒菸促進國人健康，但癌症防治費用卻是來自菸捐，解決之道應由政府編列公務預算，維持國人癌症篩檢所需。
立委王正旭表示，政府應盡速盤點菸捐短絀情形，以及對癌症防治經費的影響，評估兩者落差有多少，應逐年編列預算，加以支應。
劉桓睿建議，菸捐減少已成事實，如欲持續維持癌症篩檢、健康促進活動，必須考慮提高菸捐，另盡速讓加熱菸納管措施正式上路，並收取菸捐，再者積極查緝違規的電子煙。最重要的是，政府編列公務預算，用於支應癌症篩檢、防治等。
準總統賴清德即將就任，在醫療領域上將透過癌症篩檢，降低癌症死亡率。對此，劉桓睿指出，賴清德提出的健康台灣願景的重點眾多，不應只聚焦在健保或治療疾病，還需重視疾病預防、飲食營養、疾病衛教等促進健康生活方式，政府務必挹注相關經費。
高雄縣醫師公會前理事長王宏育表示，以台灣醫療現況，想讓癌症死亡率下降三分之一相當困難，因為台灣癌症第一線用藥均是最便宜藥物，而先進國家則是以最有效藥物為主，健保只想省錢，台灣癌症死亡率很難降下來。
如何開拓財源？王宏育建議，政府可從超收的所得稅著手，例如，去年超收三八○○億，若能分一成、三八○億供國健署癌症篩檢之用，就可適度放寬公費癌篩年齡，例如，肺癌低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢如能下修到四十歲，就可有效降低癌症死亡率。
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