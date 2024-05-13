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冷眼集／萬事靠菸捐？健康台灣如幻影

聯合報／ 本報記者鄒尚謙

即將上任的賴清德總統勾勒「健康台灣」願景，希望在短時間內有效降低癌症死亡率，而主要癌症防治經費來自菸捐，這也正是國內癮君子們常自嘲「吸菸救健保」、「吸菸救長照」的尷尬寫照，菸捐收入減少，竟然衝擊國人健康。

準總統賴清德「健康台灣」政見，目標為二○三○年降低癌症死亡率三分之一，但衛福部國健署最新「癌症防治計畫」經費明顯不足，菸捐不敷使用，但也不能以健保費用支應，如果政府又不願以公務預算支付，「健康台灣」如同夢幻泡影。

近年來，菸捐二百多億元，而今年用於癌症篩檢、防治，僅四十幾億，政府應正視私菸、新興菸品猖獗等現況，嚴格取締電子煙，並加快已有法源的加熱菸上市腳步，進而徵收菸捐及菸稅

菸捐十五年未漲，迄今僅收廿元，加上菸稅，僅占菸價整體五成，遠低於先進國家。再者，政府修定菸害防制法後，漠視執法取締，讓更多吸菸人口改抽電子煙、加熱菸，除了造成菸捐、菸稅的短收，也嚴重危害國人健康。

萬物齊漲，菸捐卻「凍漲」，在政府不作為的情況下，違法加熱菸、電子煙於全台流竄，賴政府如果放任情況惡化，又不願增加醫療預算支出，「健康台灣」勢必淪為空頭支票。

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