菸捐減少、癌篩缺錢 明年經費不足

準總統賴清德下周一就職，他在競選期間提出的「健康台灣」政見中，降低癌症死亡率三分之一為重中之重，但醫界直言這是不可能的任務，因為癌症篩檢主要財源的菸品健康捐，收入逐年下降。衛福部國健署擬定最新國家癌症防治計畫，其中癌篩經費明顯不足，菸捐收益已不敷使用，為此將首度向行政院爭取明年度公務預算，金額達卅一億。

國健署二○二四至二○三○年第五期國家癌症防治計畫已獲得行政院核定，欲降低國人癌症風險，必須完成「擴大癌症篩檢服務」、「提升癌症診斷、治療服務品質及癌友與家屬生活品質」等項目，經費龐大。

菸捐為國健署成人癌症篩檢的主要來源，但菸捐逐年減少，一一二年菸捐二七五億，相比一一○年三○一億，減少廿六億；國健署所分配金額則從七十七億降至七十二億，而這筆預算用於癌症防治、菸害防制和罕病醫療，以一一二年為例，癌症篩檢費用僅二十七億元。

國健署菸害防制組長羅素英表示，菸捐收入減少，不排除與私菸、電子煙、加熱菸等新興菸品興起有關。推估未來五年，每年菸捐約二七○億元至二八○億元間，其中分配至癌防計畫經費已無法全額支付癌症防治費用。

國健署最新癌症防治計畫顯示，二○二五年總經費需七十五億元，涵蓋癌症衛教、提升癌友生活品質、癌症篩檢、癌症治療研發、中西醫精準醫療及檳榔替代物開發等，但預估菸捐只能支付四十四億元。

隨著我國人口老化，癌篩人數增加，二○三○年則需九十六億，國健署內部評估，經費不足風險機率可能發生，在風險影響程度方面已到嚴重階段，「風險值為四，超出原先所訂可容忍風險值二」。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，明年癌篩服務編列六十一億五千八百多萬元，扣除掉菸捐來源，仍不足三十一億元，因此首度向行政院爭取公務預算，用來支應癌症篩檢服務。

林莉茹表示，五大癌症篩檢開辦以來，使用率連年上升，加上人口老化，癌症篩檢人數持續增加；近期專家研擬放寬乳癌篩檢年齡限制，建議從四十五至七十歲鬆綁至四十歲至七十五歲，所需經費日益沉重。