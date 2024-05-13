健康你我他／熱茶、按摩助性 適度維持激情

出身於農家的老公，到城市工作已30年，長期規律運動、維持好身材、每天神采奕奕的，好像有用不完的精力。連愛愛這件事，也未隨著年齡增長而遞減其性趣，辦起事來，始終全力以赴，不管是時間或功夫，絲毫沒有退步。

老公常自誇在上了年紀的同儕間，他最能幹，也最專情。有人早已把這件事高掛，丟進過往的歷史中；有人初一、十五才當做公事辦，草草交差；有人因為吵架，才勉強來個「床頭吵床尾和」。最糟糕的是，有人高唱「家花不如野花香」，克制不了踰矩行為。

雖然老公常性致勃勃，不時想來個男歡女愛，但熟女的身體及心理終究不如熟男，隨時可以上陣、擦出火花，加上白天上班，晚上還要準備晚餐及一堆家事，常常心有餘而力不足，不得不和老公約法三章，找個固定時間盡情享受。

甜蜜時光到來前，老公常會手舞足蹈、甜言蜜語暗示，接著準備兩杯熱茶或咖啡，偶爾還會主動幫我按摩，近年又偷偷幫我網購高跟鞋及性感絲襪助性，令人啼笑皆非。由於老公性情溫和，盡量讓我放鬆，時時體察我的感受，我也樂於接受他的要求，配合演出。

性雖不是生活的全部，但若能與愛相結合，維持適度的激情，營造新鮮感與多花樣，縱使老夫老妻，仍然可以享受身心靈合為一體的歡樂。