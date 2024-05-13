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食在營養／香菜降血脂、抗發炎 腎友食用別過量
「老闆，不要香菜！」「請把香菜從我的菜中取走。」有些人完全無法接受香菜，一聞到香菜味就跑開；有些人吃得超開心，香菜加到要滿出來，民眾對香菜的評語兩極化。台安醫院營養師孫榕表示，香菜的特殊味道是由各種醛類組成，研究發現帶有「OR6A2」基因的人，對香菜特別敏感，聞起來感覺像泥土、肥皂，無法下嚥，連沾到也不行。
香菜又稱「芫荽」，屬於提味辛香料，新鮮香菜富含維生素A、C、β-胡蘿蔔素、多酚類、天然黃酮類物質及鉀、磷、鎂等礦物質。孫榕說，100克香菜有72毫克維生素C，比芭樂、番茄高出2、3倍；鉀含量豐富，可以幫助身體排出多餘的鈉，有降血壓的功效。
孫榕說，香菜利尿，是排毒的好幫手，但一般人適量飲用就好，喝多對健康無益。尤其香菜含鉀、鈉、磷，腎臟病患者不宜過量，恐加重腎臟負擔，引發心律不整急症。
古代名醫李時珍在「本草綱目」中提到：「香菜可消穀，補虛，治五臟。」香菜有多種植物固醇營養素，莖、葉都可入菜，對身體有多種好處。
1.抗發炎：天然抗氧化劑可對抗自由基，減少體內發炎機率
2.降血壓：鉀、鈣可促進身體排除過多的鈉，降低血壓、擴張血管
3.降血脂：植物固醇可降低三酸甘油脂及膽固醇
4.美白養顏：維生素C可預防皮膚細胞損傷，減緩肌膚老化
5.保護大腦：天然黃酮類物質能增加身體抗氧化活性，清除羥基自由基，保護腦神經
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