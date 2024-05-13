聽新聞
test
0:00 / 0:00

磁暴今緩和 台灣無緣賞極光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
強烈太陽磁暴10日起衝擊地球，對電網中傳輸高壓電的電線構成風險，對平常住家的電線沒有影響。(美聯社)
強烈太陽磁暴10日起衝擊地球，對電網中傳輸高壓電的電線構成風險，對平常住家的電線沒有影響。(美聯社)

這次磁暴事件，有多個國家觀賞到極光，為何台灣看不到？氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明昨表示，台灣因所在緯度離磁北極的距離較遠，也就是磁緯較低，因此台灣這次沒有觀賞到極光的紀錄。

中央氣象署十日首度發布磁暴特報，蔡禹明說，前天達到強烈磁暴（Kp=9）等級，磁暴時間已達卅三小時，這波磁暴影響最強時間已過，接下來這波太陽風密度沒這麼強，預估將持續至今天上半天才會逐漸緩和。

蔡禹明表示，這起磁暴主要來自太陽表面ＡＲ三六六四活躍區這群黑子，而這群黑子的直徑有十七個地球這麼大；磁暴對於地球影響，包含電力系統、高磁無線電波、ＧＰＳ訊號衛生定位準確度等均有影響，目前尚未有災情，未來將持續觀察。

這次強烈的多起日冕物質拋射，也帶給全球大量絢麗極光的影響，「就像上天給全球人民母親節的禮物」。

蔡禹明指出，由於地磁北極在格陵蘭島附近，因此歐美極光會出現在比較低的磁緯位置；有消息指墨西哥北部、北緯廿二度左右，在地平線附近觀賞到極光。

北極 極光 氣象署

延伸閱讀

台北浴佛大典萬人參與 倡蔬食護大地

地球磁爆極光大爆發 英國在住家後花園肉眼就能看見

最有意義母親節！大霈四度淨灘「清走上噸垃圾」

20年來最強磁暴！ 極光大爆發為何台灣看不到？ 氣象署解惑

相關新聞

菸捐減少、癌篩缺錢 明年經費不足

準總統賴清德下周一就職，他在競選期間提出的「健康台灣」政見中，降低癌症死亡率三分之一為重中之重，但醫界直言這是不可能的任...

磁暴今緩和 台灣無緣賞極光

這次磁暴事件，有多個國家觀賞到極光，為何台灣看不到？氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明昨表示，台灣因所在緯度離磁北...

霧鎖金馬 有人繞道福州飛台灣

3至5月是金門、馬祖霧季，近年受暖冬影響，霧鎖離島挑戰加劇，統計今年到4月底，金門已有29天起霧，不少人預估今年起霧天數...

晴雯撕扇 到故宮看真實版

「紅樓夢」雖是虛構小說，但作者曹雪芹生於盛清豪富之家，小說中所描繪的事物細節來自自身的生命經歷，寫實度極高。

霧季限定船班 讓金門交通平權

金門聯外交通每到霧季就面臨大考驗，返鄉居民或旅客想順利來回總要碰碰運氣，是現實環境的無奈，卻也因為如此，更需要中央、地方...

冷眼集／萬事靠菸捐？健康台灣如幻影

即將上任的賴清德總統勾勒「健康台灣」願景，希望在短時間內有效降低癌症死亡率，而主要癌症防治經費來自菸捐，這也正是國內癮君...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。