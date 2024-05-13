磁暴今緩和 台灣無緣賞極光

這次磁暴事件，有多個國家觀賞到極光，為何台灣看不到？氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明昨表示，台灣因所在緯度離磁北極的距離較遠，也就是磁緯較低，因此台灣這次沒有觀賞到極光的紀錄。

中央氣象署十日首度發布磁暴特報，蔡禹明說，前天達到強烈磁暴（Kp=9）等級，磁暴時間已達卅三小時，這波磁暴影響最強時間已過，接下來這波太陽風密度沒這麼強，預估將持續至今天上半天才會逐漸緩和。

蔡禹明表示，這起磁暴主要來自太陽表面ＡＲ三六六四活躍區這群黑子，而這群黑子的直徑有十七個地球這麼大；磁暴對於地球影響，包含電力系統、高磁無線電波、ＧＰＳ訊號衛生定位準確度等均有影響，目前尚未有災情，未來將持續觀察。

這次強烈的多起日冕物質拋射，也帶給全球大量絢麗極光的影響，「就像上天給全球人民母親節的禮物」。

蔡禹明指出，由於地磁北極在格陵蘭島附近，因此歐美極光會出現在比較低的磁緯位置；有消息指墨西哥北部、北緯廿二度左右，在地平線附近觀賞到極光。