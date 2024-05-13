健康名人堂／健保改總額目標制 才能引領健康台灣

全民健保於民國84年開辦，納保率99%及高醫療可近性，讓初期論量計酬（Fee for service）支付制度虧損嚴重，為解決財務問題，陸續推出中醫、牙醫與西醫總額支付制度（Global Budget System）。時至今日，已經22年。

當時為解決醫療機構衝量導致費用膨脹，隨時代演進人口高齡化、新藥新科技及醫療需求增加，健保總額已不足以涵蓋醫療費用，迫使醫院必須倚賴「美停企業（美食街、停車場）」、自費醫療，維持基本營運。

醫事人員爆發大量離職潮、醫院醫療儀器設備更新速度減緩、新藥與癌藥納入給付較日、韓慢上好幾年，這些都是當前總額制度下，打折給付造成的影響。

總額預算不足 新藥引入慢

學理上，總額支付制度適用於單項、需求彈性大的醫療項目以控制預算，例如牙醫、中醫及門診，但現況卻是擴大到住院等剛性醫療需求，醫療服務項目隨醫療科技進步而增加，卻用總額成長率不足的預算支應，造成新藥、新科技無法即時引入，損及民眾就醫權益。

近日立法院衛環委員會委員拋出議題，呼籲修正健保法點值保障一點一元，修法不代表能夠解決所有問題，但處理健保總額預算制度，應隨時代滾動修正。

當前總額制度下有三個利害關係人角色，第一方是「政府」，擔任政策及預算制定者，第二方「民眾」，為醫療使用者，第三方「醫療機構」，是服務提供者。

點值打折 機構財務壓力大

過去22年，總預算成長率跟不上醫療利用率、新藥新科技進步、人口老化速度，形成預算與需求的缺口，皆以點值打折，由醫療機構吸收。這個缺口，主要是總額預算設定於過去的開支數據與預測模型，無法準確預估，導致醫療機構承受巨大財務壓力，並完全承擔預算與需求的差距。

自總額制度實施以來，醫院平均點值長年維持在0.9以下，在此三方利害關係人中，醫療提供者，即全國醫事人員和醫療機構，就是總額制度下的犧牲者。

因此，醫界提出保障健保點值「一點一元」，並非要求回到論量計酬，而是由原先的總額上限制，改為目標制。

醫療支出 是投資不是成本

以今年總額預算8700億元為例，現況是從零開始，所有點值都打折給付，以控制預算；若調整為目標值，意指8700億元內，保障「一點一元」，超過部分再打折給付，點數超出愈多，打折愈多，超出部分由公務預算支應。若能實施總額目標制保障點值，醫界承諾優先為醫事人員加薪，營造幸福職場，吸引年輕人投入醫療行列。

準總統賴清德提出「健康台灣」政策，醫界全力支持，尤其2030年降低癌症死亡率，若要落實，有賴政府及民眾對醫療支出的觀念改變，世衛組織已建議疫後各國應增加醫療支出，強韌公衛體系與醫療機構，因為「醫療支出是投資不是成本」。

總額目標制上線後的精神，是優化醫界環境，提供醫事人員友善職場、讓醫療機構有足夠的資源更新醫療設備，才有能力引領健康台灣政策，從預防醫學到疾病治療，銜接長照3.0，提供為全人醫療服務。