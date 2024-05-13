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霧季限定船班 讓金門交通平權

聯合報／ 本報記者李成蔭

金門聯外交通每到霧季就面臨大考驗，返鄉居民或旅客想順利來回總要碰碰運氣，是現實環境的無奈，卻也因為如此，更需要中央、地方政府溝通及合作，不能總以經費、效益等回應喊「無解」，漠視金門人的交通平權。

氣候變遷影響，金門今年起霧天數明顯提高，馬祖民眾對霧季提早到來也很有感，縱觀離島三縣，僅金門沒有常態性輪船供疏運，每到霧季飛機不能起飛時，才緊急調派海上運具，增加作業及等待時間。

同是離島，金門卻被「獨漏」，幾乎成為交通上二等公民，每當討論替代運具時，政府總說要審慎評估，最後不了了之。中央政府作為指揮協調各部會及各縣市政府的角色，不該對離島交通困境置身事外，更何況馬祖、澎湖都有固定船班及相關補貼，沒道理金門被排除。

以基隆開往馬祖的台馬輪為例，即便航行時間較長，但仍有一定重要性，除了物資補給，也包裝成觀光體驗行程；澎湖在暑假旅遊旺季，也有與金門對飛的航班。若政府願意站在金門交通平權角度上思考及變通，結合其他離島經驗，也可嘗試金門及台灣間「霧季限定」船班，並以旅遊套裝行程做行銷包裝，讓居民多一項交通選擇，亦可促進觀光發展。

金門過去為兩岸戰爭時期前線堡壘，為保衛台澎金馬犧牲不在話下，如今華麗轉身成兩岸交流門戶，無論是為居民福祉，或是國旅、陸客經濟，都應思索應變措施，切莫單單以成本考量，忽視金門交通平權及未來長遠發展。

澎湖 金門 馬祖

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