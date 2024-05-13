聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧鎖金馬 有人繞道福州飛台灣

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭／連線報導
遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準備從金門飛往松山機場的班機。記者王慧瑛／攝影
遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準備從金門飛往松山機場的班機。記者王慧瑛／攝影

3至5月是金門馬祖霧季，近年受暖冬影響，霧鎖離島挑戰加劇，統計今年到4月底，金門已有29天起霧，不少人預估今年起霧天數將創新高。馬祖5月有四分之一是霧天，有居民急著前往台灣，只好先循小三通路線到大陸福州機場，再直飛台灣，格外折騰。

據金門航空站資料，近10年來，金門全年起霧天數維持在20多天，天數最少是2017年僅12天，最多有29天，發生在2022年，今年到4月底已有29天起霧。

每年3至5月容易霧鎖金門，圖為金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影
每年3至5月容易霧鎖金門，圖為金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影

嘉義縣賴姓退休高工教師3月底到金門遇大霧，返台航班取消受困兩天，感觸良深，在行政院公共政策網路參與平台，發起「制定金門、馬祖地區霧季交通處理辦法」，希望主管單位正視陳年老問題。

金門縣觀光處長許績鑫說，民航局霧季ABC疏運計畫行之多年，A計畫是即時協調增開航班、B計畫啟動海空聯運機制、C計畫協調國防部派遣軍用運輸機，若逢國外旅遊旺季，航空公司加派班機調度是考驗。

離島聯外交通脆弱是地方的痛，金門議長洪允典主張，中央應比照澎湖、連江，補助金門建造海運高速客輪，藉此開闢台金定期海運客運航線，讓鄉親多個選擇。

縣府說，現有備援客輪停靠在嘉義或台中，要渡過黑水溝路途遙遠，坐的人少，年節金門包船僅150座位，搭乘人不多，何況是平日。

地方人士分析，金門人往返本島習慣搭飛機，搭船動輒4至6小時，過程太折騰，海象不佳時更常讓人吐到不行，實在沒飛機可搭才會選擇搭船，例如4月2日可載運552人的「雲豹輪」投入疏運，500多個座位只坐80人，載客率不到2成。

成大交通管理科學系主任鄭永祥建議，是否發展替代運具，交通部要做損益平衡等完整評估，才能永續經營。交通大學運輸研究所退休副教授黃台生認為，還是一般輪船最可行，在預算經費、民眾需求上取得平衡。

金門旅行公會理事長翁炳信直言，最大問題是要有船公司願經營，必須有一定載客率做支撐，否則若只跑每年3至5月，誰敢投資這樣的航線。翁也說，民眾往返離島還是偏愛搭飛機，寧可等加班機，也盡量不等船班。

馬祖人外出也是「看天」行動，有居民說，以往4、5月最容易起霧，近年發生時間提早，3月就明顯感受到起霧天數增多。居民說，極端氣候下，北竿機場改建問題更加迫切，「這比馬祖大橋還要急迫」，改善後可提升起降標準，目前雖已核定，但從設計到動工可能還要十多年，根本緩不濟急。

嘉義 金門 馬祖

延伸閱讀

【即時短評】返鄉路何時才能不再艱難 金門人追求交通平權

補貼輪船是改善金門交通解方？學者籲規畫要取得平衡

極端氣候致金門霧鎖率趨升 民盼政府正視霧季交通問題

PM2.5濃度高 新北板橋等4地空氣品質亮紅燈

相關新聞

菸捐減少、癌篩缺錢 明年經費不足

準總統賴清德下周一就職，他在競選期間提出的「健康台灣」政見中，降低癌症死亡率三分之一為重中之重，但醫界直言這是不可能的任...

磁暴今緩和 台灣無緣賞極光

這次磁暴事件，有多個國家觀賞到極光，為何台灣看不到？氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明昨表示，台灣因所在緯度離磁北...

霧鎖金馬 有人繞道福州飛台灣

3至5月是金門、馬祖霧季，近年受暖冬影響，霧鎖離島挑戰加劇，統計今年到4月底，金門已有29天起霧，不少人預估今年起霧天數...

晴雯撕扇 到故宮看真實版

「紅樓夢」雖是虛構小說，但作者曹雪芹生於盛清豪富之家，小說中所描繪的事物細節來自自身的生命經歷，寫實度極高。

霧季限定船班 讓金門交通平權

金門聯外交通每到霧季就面臨大考驗，返鄉居民或旅客想順利來回總要碰碰運氣，是現實環境的無奈，卻也因為如此，更需要中央、地方...

冷眼集／萬事靠菸捐？健康台灣如幻影

即將上任的賴清德總統勾勒「健康台灣」願景，希望在短時間內有效降低癌症死亡率，而主要癌症防治經費來自菸捐，這也正是國內癮君...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。