振興觀光花東一體 台東旅遊補助分三階段實施

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，並依據交通部觀光署專業分析及經驗，認為花東在交通、文化及資源是旅遊生命共同體；因此在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興三大措施。

觀光署依據行政院及交通部核定方案，啟動震後觀光花東地區的台東三大措施，包括6月1日起結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠；7月1日至9月30日實施團體旅遊補助措施，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團，每團20人以上，住宿臺東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團；8月1日至9月30日自由行住宿優惠措施，住宿台東地區週一至週四限定，每房每晚最高補助1,000元。

有關0403花蓮地震救災、重建、振興三階段以來，觀光署全力統籌溝通協調，感謝各部會鼎力協助，均以振興花東地區整體觀光產業為目標。觀光署所屬花東縱谷及東海岸兩大國家風景區管理處，同步在重建整修後，也與花蓮縣政府及台東縣政府共同合作，將配合仲夏節與暑假期間，以系列性亮點活動加強引客，並強化國外宣傳行銷。相信在花蓮觀光振興與搭配台東旅遊振興下，互相旅遊扶持及呼應廊帶振興作為，必能早日恢復觀光旅遊產業動能。

0403花蓮大地震 台東 花東縱谷 觀光 觀光署

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