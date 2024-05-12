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【即時短評】返鄉路何時才能不再艱難 金門人追求交通平權

聯合報／ 本報記者李成蔭
每年3月到5月是金門容易起霧的季節，遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準備從金門飛往松山機場的班機。記者王慧瑛／攝影
每年3月到5月是金門容易起霧的季節，遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準備從金門飛往松山機場的班機。記者王慧瑛／攝影

金門聯外交通每到霧季就面臨大考驗，返鄉居民或旅客想順利來回總要碰碰運氣，是現實環境的無奈，卻也因為如此，更需要中央、地方政府溝通及合作，不能總以經費、效益等回應喊「無解」，漠視金門人的交通平權。

近期受氣候變遷影響，金門今年起霧天數明顯提高，馬祖民眾對霧季提早到來也很有感，縱觀離島三縣中，僅有金門沒有常態性輪船供疏運，每到霧季飛機不能起飛時，才緊急調派海上運具，增加作業及等待時間。

同樣是離島，金門卻被「獨漏」，幾乎成為交通上二等公民，每當替代運具被討論時，政府總是說要審慎評估，最後又是不了了之。中央政府作為指揮協調各部會及各縣市政府的角色，不該對離島的交通困境置身事外，更何況馬祖、澎湖都有固定船班及相關補貼，沒道理金門要被排除。

以基隆開往馬祖的台馬輪為例，即便航行時間較長，但仍有一定重要性，除了物資補給，也包裝成觀光體驗行程；澎湖在暑假旅遊旺季，也有與金門對飛的航班。若政府願意站在金門交通平權角度上思考及變通，結合其他離島經驗，也可嘗試金門及台灣間「霧季限定」船班，並以旅遊套裝行程做行銷包裝，讓居民多一項交通選擇，亦可促進觀光發展。

金門過去作為兩岸戰爭時期前線堡壘，為保衛台澎金馬犧牲不在話下，如今華麗轉身成為兩岸和平交流門戶，無論是為居民福祉，或是為國旅、陸客經濟，都應該思索應變措施，切莫單單以成本考量，忽視金門交通平權及未來長遠發展。

每年3月到5月容易霧鎖金門，金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影
每年3月到5月容易霧鎖金門，金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影
每年3月到5月是金門容易起霧的季節，遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準備從金門飛往松山機場的班機。記者王慧瑛／攝影
每年3月到5月是金門容易起霧的季節，遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準備從金門飛往松山機場的班機。記者王慧瑛／攝影
金門近年常上演霧鎖金門，一旦飛機停飛，機場常有旅客按奈不住怒火。記者蔡家蓁／攝影
金門近年常上演霧鎖金門，一旦飛機停飛，機場常有旅客按奈不住怒火。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場日前候補櫃檯前聚集40多名等待候補的旅客，不少人抱怨等了2天，希望能早點回家。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場日前候補櫃檯前聚集40多名等待候補的旅客，不少人抱怨等了2天，希望能早點回家。記者蔡家蓁／攝影
交通部4月間啟動今年首次的海運B計畫，派出可搭載500多人的雲豹號快輪，結果不到百名旅客搭乘返金。記者蔡家蓁／攝影
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金門近年常上演霧鎖金門，一旦飛機停飛，機場常有大批旅客滯留。記者蔡家蓁／攝影
金門近年常上演霧鎖金門，一旦飛機停飛，機場常有大批旅客滯留。記者蔡家蓁／攝影
每年3月至5月容易霧鎖金門，金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影
每年3月至5月容易霧鎖金門，金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影

澎湖 金門 馬祖

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