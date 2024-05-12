【即時短評】返鄉路何時才能不再艱難 金門人追求交通平權

金門聯外交通每到霧季就面臨大考驗，返鄉居民或旅客想順利來回總要碰碰運氣，是現實環境的無奈，卻也因為如此，更需要中央、地方政府溝通及合作，不能總以經費、效益等回應喊「無解」，漠視金門人的交通平權。

近期受氣候變遷影響，金門今年起霧天數明顯提高，馬祖民眾對霧季提早到來也很有感，縱觀離島三縣中，僅有金門沒有常態性輪船供疏運，每到霧季飛機不能起飛時，才緊急調派海上運具，增加作業及等待時間。

同樣是離島，金門卻被「獨漏」，幾乎成為交通上二等公民，每當替代運具被討論時，政府總是說要審慎評估，最後又是不了了之。中央政府作為指揮協調各部會及各縣市政府的角色，不該對離島的交通困境置身事外，更何況馬祖、澎湖都有固定船班及相關補貼，沒道理金門要被排除。

以基隆開往馬祖的台馬輪為例，即便航行時間較長，但仍有一定重要性，除了物資補給，也包裝成觀光體驗行程；澎湖在暑假旅遊旺季，也有與金門對飛的航班。若政府願意站在金門交通平權角度上思考及變通，結合其他離島經驗，也可嘗試金門及台灣間「霧季限定」船班，並以旅遊套裝行程做行銷包裝，讓居民多一項交通選擇，亦可促進觀光發展。