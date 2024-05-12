補貼輪船是改善金門交通解方？學者籲規畫要取得平衡

聯外交通脆弱，是金門人的痛，金門議長洪允典主張，中央應比照澎湖縣及連江縣，補助金門建造海運高速客輪，藉此開闢台金定期海運客運航線，也期望縣府向中央反映，正視交通影響金門發展迫切性，思考台金交通多元化及替代方案，讓鄉親往返本島多一個選擇。

洪允典表示，金馬澎為離島縣，與台灣本島的交通均以空運為主、海運為輔。台灣與馬祖間有「新台馬輪」，台灣與澎湖間有「澎湖輪」，均可載運旅客，反觀金門平時無任何定期客輪，每逢年節與旺季，有大批鄉親及小三通旅客須返鄉，機位一票難求，若逢霧季，往返台、金二地空中交通大亂，機場擠滿等候搭機的旅客，此時金門聯外交通中斷，儼然像孤島。

洪允典在定期會提案，建請研議浯江渡輪有限公司轉型經營小三通航線、台金交通、各離島交通及藍色公路等航線，要求縣府向中央爭取預算，打造金門輪投入台金航線營運。

對此，議員董森堡說「樂觀其成」，交通部有補助馬祖、澎湖造客運快輪，希望對金門也能比照辦理，但他憂心營運上會有困難，若台金航線虧損，期盼中央可以補助，不是霧季的時節，也可以規畫做跳島旅遊 。他指出，金門民眾大多旅居台北，客輪通常停在台中或嘉義，如果要搭船勢必要先搭車，民眾嫌路途遙遠，如果有近一點的泊靠港口，也許能提高搭乘意願。

金門縣政府表示，針對議長的提案之前有向中央爭取過，考量後續維運成本太高才一直沒做，金門與澎湖、馬祖情況不一樣，平常沒有固定航班，加上金門、馬祖常住人口幾乎在北部，現有備援客輪停靠港口在嘉義或台中，且要渡過黑水溝，路途遙遠，民眾乘船意願不高；連年節的金門包船150個座位，還搭載不滿，何況是平日。

成大交通管理科學系主任鄭永祥建議，是否發展替代運具，交通部要做損益平衡等完整評估，才能永續經營。交通大學運輸研究所退休副教授黃台生認為，還是一般輪船最可行，在預算經費、民眾需求上取得平衡。

金門旅行公會理事長翁炳信直言，最大問題是要有船公司願意經營，必須有一定載客率做支撐，否則若只跑每年3至5月，誰敢投資這樣的航線？翁也說，民眾往返離島還是偏愛搭飛機，寧可等加班機，也盡量不等船班。