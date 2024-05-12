極端氣候致金門霧鎖率趨升 民盼政府正視霧季交通問題

每年3至5月是金門、馬祖霧季，近年受暖冬影響，霧鎖離島挑戰加劇，統計今年到4月底，金門已有29天起霧，不少人預估今年起霧天數將創新高。馬祖5月有四分之一是霧天，有居民急著前往台灣，只好先循小三通路線到大陸福州機場，再直飛台灣，格外折騰。

據金門航空站資料，近10年來，金門全年起霧天數維持在20多天，起霧天數最少是發生在106年，僅12天，起霧天數最多有29天，發生在111年，今年到4月底已有29天起霧，不少人預估今年起霧天數會創新高。

嘉義縣賴姓退休高工教師3月底到金門遇大霧，返台航班取消受困兩天，感觸良深，在行政院公共政策網路參與平台，發起「制定金門、馬祖地區霧季交通處理辦法」，希望主管單位正視陳年老問題。

金門縣觀光處長許績鑫表示，民航局霧季ABC疏運計畫行之多年，A計畫是即時協調增開航班、B計畫啟動海空聯運機制、C計畫協調國防部派遣軍用運輸機，若逢國外旅遊旺季，航空公司加派班機運能有限，調度是考驗。

有關民代與居民建議應補助金門建造海運高速客輪疏運，縣府回應，現有備援客輪停靠港口在嘉義或台中，要渡過黑水溝路途遙遠，坐的人少，年節金門包船僅150個座位，搭載的人不多，何況是平日。

地方人士也分析，金門人往返本島習慣搭飛機，搭船動輒4至6小時，過程太折騰，很多人受不了，尤其要橫跨台灣海峽，如果海象不佳，常讓人吐到不行，實在沒飛機可搭才會選擇搭船，例如4月2日可載運552人的「雲豹輪」投入疏運，500多個座位只坐80人，載客率不到2成。