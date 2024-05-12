出門別忘戴口罩！台中13到15日空品恐達「橘色提醒」等級

台中市環保局晚間提醒，明起受東北風挾帶境外汙染物移入影響，午後臭氧濃度易上升，明起至15日西半部空品恐達「橘色提醒」等級。台中市政府已通知相關單位啟動應變作為，敏感族群出外留意防護。

環保局指出，依預報資料顯示，未來3天環境風場為東北風，挾帶境外汙染物影響台灣，15日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風。中南部位於下風處，易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，西半部地區空氣品質有達「橘色提醒」等級之虞。

環保局指出，臭氧的危害可不輸PM2.5，尤其是老人、小孩與患有氣喘等呼吸疾病的人更要特別留意。

市府規劃明日應變作為，包括已通知大型固定汙染源執行自主降載減排及智慧監控科技執法；移動汙染源則辦理車牌影像辨識作業及車輛怠速熄火宣導；逸散汙染源將加強營建工地巡查、科技監控露燃好發地區、查核加油站及餐飲業查核輔導，透過各局處相關網站、群組及APP發布警告注意事項，並通知相關單位及學校，彈性調整相關活動及防護措施。