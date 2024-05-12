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不捨傳統戲曲沒落…「陳麗香歌仔戲」團長棄上市公司 接掌母親戲班

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
陳麗香歌仔戲團由當家小旦編劇歐慧君（右)所編寫的「 天公疼好人」，最近到台北保安宮演出叫好叫座。圖／陳麗香歌仔戲團提供，梁宏達攝影
陳麗香歌仔戲團由當家小旦編劇歐慧君（右)所編寫的「 天公疼好人」，最近到台北保安宮演出叫好叫座。圖／陳麗香歌仔戲團提供，梁宏達攝影

彰化縣政府最近表揚彰化傑出及潛力演藝團隊等8團隊，演藝團隊也在兼具保存傳統藝術中尋求突破，陳麗香歌仔戲團的新戲「大夢初醒」將傳統歌仔戲結合現代劇場，今年還在員林演藝廳舉辦「攏來找戲虎」場館導覽種籽培訓營，希望能培訓更多藝文種子。

彰化縣長王惠美最近表揚今年彰化傑出演藝團隊光興閣掌中劇團、陳麗香歌仔戲團、新和興總團、聲舞團、萍蓬草兒童劇團、就是木笛室內樂團等6團，還有潛力演藝團隊彰化青年管樂團、王功兩廣國術龍獅戰鼓團等2團。

陳麗香歌仔戲團團長施純權說，今年新戲「大夢初醒」不僅是傳統歌仔戲結合現代劇場，故事取自劇團當家小旦歐慧君真實故事改編，此次請到編劇劉秀庭老師、導演台灣大學傅裕惠老師、新銳副導陳品蓉、音樂設計姜建興老師為劇團打造新劇作。

劇團當家小旦、駐團編劇歐慧君畢業於高雄女中，就讀東吳大學中文系時毅然放棄學業，開始投入歌仔戲班生活，也為了追尋她的戲曲夢，曾鬧過家庭革命，奮鬥的故事成為「大夢初醒」藍本。

事實上施純權在自己人生道路的選擇也曾面對「抉擇」，他是東海企管系畢業，一直都在上市公司擔任電子商務及產業分析工作，下了班就擔負起媽媽陳麗香戲團的行政工作，好朋友曾為他耽心，投入歌仔戲「這種沒落產業」值得嗎？

最近他為8月31日將登場的新戲「催票」，也回到母校員林高中和東海大學做校園推廣，他舉了一個瞎子夜間提燈籠出門的故事說，瞎子看不見根本不需要燈籠，燈籠是為了替別人照路，人生如果為了「利他」而做一些事，很值得！如果他犧牲自己的休息時間，可以讓媽媽劇團繼續下去、讓演員有工作，也能為傳統藝術盡一份心，他甘之如飴。

施純權也以自己和歐慧君的人生故事勉勵學弟妹們，不管自己的夢想是什麼，有夢就去追，一定會遇到困難，遇到了就是學習和解決，像他在經營劇團過程中，也面對很多問題，陸續學習了舞監、藝術行政等領域，不斷學習就會成長，和找到自信。

陳麗香歌仔戲團由當家小旦編劇歐慧君（右)所編寫的「 天公疼好人」，最近到台北保安宮演出叫好叫座。圖／陳麗香歌仔戲團提供，梁宏達攝影
陳麗香歌仔戲團由當家小旦編劇歐慧君（右)所編寫的「 天公疼好人」，最近到台北保安宮演出叫好叫座。圖／陳麗香歌仔戲團提供，梁宏達攝影
彰化縣陳麗香歌仔戲團今年新戲「大夢初醒」將傳統歌仔戲結合現代劇場呈現，施純權（左後)負責劇團行銷。圖／陳麗香歌仔戲團提供，梁宏達攝影
彰化縣陳麗香歌仔戲團今年新戲「大夢初醒」將傳統歌仔戲結合現代劇場呈現，施純權（左後)負責劇團行銷。圖／陳麗香歌仔戲團提供，梁宏達攝影

團隊 歌仔戲

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