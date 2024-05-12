台東3階段振興出爐！自由行住宿補助1000元、團客1.5萬元

0403地震重創花蓮，為振興當地經濟與觀光，行政月核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，並在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興3大措施，包含6月起好行花蓮免費搭乘、觀光花東2折優惠；7月起20人以上團客住宿每團最高補助1.5萬元；8月起自由行旅客平日住宿每房最高補助1000元。

觀光署說明，行政院核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，並依據交通部觀光署專業分析及經驗，咸認花東在交通、文化及資源是旅遊生命共同體，因此在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興3大措施，全案經觀光署與台東縣政府共同研商，且取得共識，將分階段進行。

震後觀光花東地區的台東分階段3大措施為，台灣好行及台灣觀巴優惠措施部分，今年6月1日起結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠。

7月1日至9月30日，團體旅遊補助措施方面，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，住宿台灣每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團。

自由行旅客部分，8月1日至9月30日，住宿台東地區周一至周四限定，每房每晚最高補助1000元。

觀光署表示，針對0403花蓮地震救災、重建、振興3階段以來，持續全力統籌溝通協調。觀光署所屬花東縱谷及東海岸2大國家風景區管理處，同步在重建整修後，也與花蓮縣及台東縣政府共同合作，將配合仲夏節與暑假期間，以系列性亮點活動加強引客，並強化國外宣傳行銷，相信在花蓮觀光振興與搭配台東旅遊振興下，能早日恢復觀光旅遊產業動能。