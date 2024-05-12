蒸煮都苦！她納悶「櫛瓜怎煮才好吃」 營養師曝4情況少碰：恐中毒

櫛瓜營養價值豐富，熱量與含醣量低，受到許多民眾喜愛。日前，有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，自己無論是將櫛瓜用煮還是蒸的，都帶有一股苦味，好奇如何才能將櫛瓜料理得更加美味。

原PO表示，她買了幾條好市多的櫛瓜後，帶回家將其削皮蒸熟，沒有加鹽巴，結果發現味道超級苦，於是後來改用水煮加鹽巴，味道才稍微不苦，「但還是吃得出苦味」，因此好奇大家平時如何料理櫛瓜。

文章底下，不少網友分享美味秘訣，「櫛瓜直接煎或炒就好」、「我全都用煎的，然後加點鹽調味」、「切一公分，加油用乾煎，超好吃」、「有些櫛瓜是會帶苦味的，通常可多削一層皮，減緩苦味，跟冬天的木瓜一樣」。

營養師林雨薇曾於臉書表示，櫛瓜含「葫蘆素」，少量對人體無害，但若櫛瓜生長環境不佳，大量產生葫蘆素，食用後恐出現中毒、腹瀉、嘔吐、胃腸出血及住院的狀況。林雨薇提醒，應少吃「吃起來有苦味、病蟲叮咬損害、過熟的、少見野生品種」4種櫛瓜，可減少吃到大量葫蘆素。

另外，林雨薇也分享吃櫛瓜的好處，包含減少血糖波動、助腸道消化、富含抗氧化劑、有助心血管健康、預防視力退化，「（櫛瓜）熱量低，減重期吃也不感到負擔」。