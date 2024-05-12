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別小看水痘！全家感染「爸爸住院一週」 醫：重症非常危險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，不少人認為水痘沒什麼，但其實是有可能重症的，成年人跟幼兒感染水痘非常危險。圖／Ingimage
醫師指出，不少人認為水痘沒什麼，但其實是有可能重症的，成年人跟幼兒感染水痘非常危險。圖／Ingimage

許多民眾小時候曾接種水痘疫苗，不過小兒科醫師楊為傑提醒，即使施打過疫苗、曾得過水痘，仍有可能會感染，甚至可能成為重症，或變成帶狀皰疹，因此千萬別小看水痘，建議施打兩劑水痘疫苗，提升保護力。

楊為傑昨（11）日在臉書粉專「白袍旅人」指出，不少民眾認為「得水痘沒什麼」，但最近他看到不少水痘病例，還出現一些校園群聚個案，呼籲大家別小看水痘。他表示，感染水痘是有可能重症的，「最近有一個家庭，全家都得了水痘，兩個青少年症狀還好，但是爸爸嚴重到住院住了一週，成年人跟小小孩感染水痘是非常危險的」。

楊為傑強調，就算得過水痘，也不代表就能終身免疫。他解釋，得了水痘之後，就等同於「終身帶病毒」的狀況，只要感染一次水痘，病毒就會終身躲在神經節，發作就會變成令人聞之色變的「帶狀皰疹」，俗稱「皮蛇」。

楊為傑指出，按照衛福部建議，幼兒在4到6歲時，建議施打第二劑的水痘疫苗，可進一步提升保護力，「如果可以，我希望把水痘這個疾病阻斷在這一代。所有沒得過水痘的人，都建議施打兩劑水痘疫苗，阻斷水痘就等同阻斷帶狀皰疹」。

根據衛福部資料，水痘好發年齡層以3至9歲兒童佔多數，且小學容易發生水痘群聚，而水痘併發重症的好發族群，則主要為1歲以下幼兒，還有成人、孕婦及免疫力低者。

此外，曾施打過疫苗者仍可能罹患水痘，且有25％至30％可能出現較嚴重的症狀，不宜忽視。而感染水痘後，病毒可能變成潛伏性感染，至成年時復發為帶狀疱疹，小孩在2個月大前得到水痘，更會增加日後得到帶狀疱疹的機會。

帶狀皰疹

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