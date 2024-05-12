全國唯一「龍王祭」迎龍王尊神 為鹿港慶端陽揭開序幕

2024鹿港慶端陽系列活動─龍王祭今天登場，由彰化縣長王惠美等人到鹿港龍山寺，恭請「龍王尊神」起駕，由縣內藝陣及表演團隊隨同10艘龍舟遶境，經中山路至天后宮，迎同司管水域安全的「水仙尊王」，下午則前往福鹿溪龍舟競賽場地，舉行「龍王祭典˙開光點睛」儀式，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕。

「龍王祭」是全國僅有的儀式，宣示鹿港國際龍舟賽正式啟動，訂6月8日到10日（端午節）在福鹿溪舉辦夜間龍舟賽事，縣長王惠美說 今年是龍年，以「神龍龖龘」作為龍王祭主題，「神龍」代表龍山寺的龍王尊神，「龖龘」則代表五(舞)龍奔騰，由六隻龍踩街遶境賜福，時值母親節，也沿路發送康乃韾及香包，象徵著藉由龍王祭活動獻給大家在母親佳節，吉祥喜慶。

王惠美表示，今年夜間龍舟賽共有115隊報名競賽，最高獎金25萬元。除了龍舟賽之外，還有小鎮光影藝術節，從端午節開始到8月4日晚上在鹿港老街等地，也能觀賞絢麗的夜間燈飾，以及魯班公宴、傳統戲曲南北管表演及在地許多民俗特色，歡迎鄉親來鹿港慶端午，看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗。

今天的「龍王祭」活動非常精彩，彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、鹿港龍山寺主委施輝雄與各級民代等人與會。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港慶端陽自1978年舉辦至今，是中部地區唯一舉辦龍舟賽的地方。鹿港鎮公所也同時規劃一系列活動要來一起慶端陽，在鹿港公會堂與桂花巷藝術村及文武廟都有親子活動，還有節慶美食，歡迎鄉親能來參與鹿港慶端陽。