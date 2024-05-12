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藥局助發快篩有補助引診所不滿 疾管署：研議中

中央社／ 台北12日電
疾管署與藥師公會合作，6日起在4500餘家藥局免費提供COVID-19快篩，並給予管理費用。醫師公會全聯會不滿，同樣協助發快篩的基層診所卻未能比照。疾管署今天回應，仍在研議。聯合報系資料照
疾管署與藥師公會合作，6日起在4500餘家藥局免費提供COVID-19快篩，並給予管理費用。醫師公會全聯會不滿，同樣協助發快篩的基層診所卻未能比照。疾管署今天回應，仍在研議。聯合報系資料照

疾管署與藥師公會合作，6日起在4500餘家藥局免費提供COVID-19快篩，並給予管理費用。醫師公會全聯會不滿，同樣協助發快篩的基層診所卻未能比照。疾管署今天回應，仍在研議。

衛生福利部疾病管制署與藥師公會全聯會合作，即起於全台4500餘家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑，預計8日起所有合作藥局皆可收到貨、開始提供。以每人每次領取1盒為原則，若有特殊需求也可增加領取。

中華民國醫師公會全國聯合會透過新聞稿指出，疾管署委請社區藥局發放免費快篩試劑，有給予相當管理費用，但基層診所同樣協助配合政府發放家用快篩，卻未能比照藥局獲得合理費用，讓第一線基層診所深感不公。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，這次藥局發放快篩，確實有透過藥師公會給予相關行政管理費用，至於基層醫療院所發放快篩，則在時空背景及協助發放性質上都有所不同。

曾淑慧說明，當時是為因應國內COVID-19疫情，保障第一線醫療、防疫人員及民眾健康，撥配快篩試劑至醫療院所，而且目的是為利醫療院所診治病人時，能及時鑑別診斷，分辨是否為COVID-19感染，以利後續醫療處置或運用於公衛防疫用途，與這次發放快篩性質有所不同。

醫師公會全聯會在新聞稿中指出，已與疾管署緊急開會討論，並獲署長莊人祥善意回應，對於協助發放快篩的院所將有相當補助方案。

對此，曾淑慧表示，會朝這個方向討論，但怎麼處理，目前仍在研議當中，還沒有定案。

曾淑慧並表示，效期至113年5月底約184萬劑、113年6月660萬劑，共844萬餘劑目前都已配發至各藥局；至於其餘有效期限較長的200多萬劑何時配發，則將視近期發放狀況而定，目前仍在持續討論。

疾管署日前以國內呼吸道就診情況預估，免費快篩最快1個月內被拿完，不過仍有民眾擔心，快篩在家放過期之後該怎麼處理。曾淑慧表示，沒有使用過的過期快篩，沒有感染疑慮，可直接視為一般廢棄物處理。

快篩試劑 疾管署 藥局

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