三峽印刷廠凌晨大火釀空汙 新北4地空氣品質亮紅燈

根據新北警消指出，今天0時許接獲通報，新北三峽1家2層樓鐵皮印刷工廠火警，由於廠內儲放包含異丙醇、乙二醇、甲醚醋酸酯環氧及丙醇等危險物品，燃燒印刷機台及紙張，周邊區域包括土城、新莊、板橋都有人聞到臭味，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢，燃燒面積大約130坪，2人輕傷送醫。

根據環境部空品監測網，截至今天早上10時止，板橋、土城、新莊及樹林4地空氣品質達紅色警示等級，主要汙染物為PM2.5。

環境部預估，花東今天空氣品質為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；北部為「橘色提醒」等級。

環境部提醒，明後兩天鋒面通過及東北季風影響，東北風影響期間可能挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨而有所變化，中南部汙染物易累積。