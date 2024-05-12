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立院三讀明揚條款 環團呼籲輔導、管制權責劃分清楚

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2023年9月22日明揚大火，釀百餘人死傷。本報資料照片
2023年9月22日明揚大火，釀百餘人死傷。本報資料照片

去年屏東明揚大火造成重大傷亡，立法院會7日三讀修正通過「工廠管理輔導法」，明定工廠業者未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰5萬元以上、500萬元以下罰鍰。環團表示，肯定工輔法修正通過，但仍呼籲輔導與管制的權責劃分清楚。

近年全台發生多起工廠與倉儲大火，包含2022年蘆竹區美福倉儲大火、2023年屏東明揚大火、今年新北深坑電子工廠倉儲大火、桃園染整廠大火空汙飄竹縣，以及今清晨新北三峽印刷廠大火等，引發各地方政府關注。

立法院本月7日三讀修正通過工輔法，工廠業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並令其限期改善或申報，屆期未改善或申報者，得按次處罰，罰鍰大幅提高100倍。

綠盟認為，對於2023年營收高達35.98億的明揚而言，提高罰鍰無法有效嚇阻，但對於經濟部研擬的其他精進作為，仍要給予肯定；依經濟部公告，除修正工輔法，其精進作法包含源頭管制、優化化學勾稽搜尋功能，並以彰濱產業園區作為示範區域，今年7月前完成自動勾稽程式。

綠盟表示，上述做法確實就是聯盟過去強調解決管制失靈的關鍵之處，但改革不能停下腳步，仍要呼籲經濟部持續改進，呼籲政府應將部會輔導跟管制的權責劃分清楚。

綠盟指出，經濟部落實輔導管理的複查制度，讓輔導制度「玩真的」；管制單位核發許可的權責歸還給環保單位；勞動檢查權回歸勞動部，讓專業回歸專業，並杜絕關說文化，不要再讓下一個明揚悲劇發生。

屏東

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