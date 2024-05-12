立院三讀明揚條款 環團呼籲輔導、管制權責劃分清楚
去年屏東明揚大火造成重大傷亡，立法院會7日三讀修正通過「工廠管理輔導法」，明定工廠業者未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰5萬元以上、500萬元以下罰鍰。環團表示，肯定工輔法修正通過，但仍呼籲輔導與管制的權責劃分清楚。
近年全台發生多起工廠與倉儲大火，包含2022年蘆竹區美福倉儲大火、2023年屏東明揚大火、今年新北深坑電子工廠倉儲大火、桃園染整廠大火空汙飄竹縣，以及今清晨新北三峽印刷廠大火等，引發各地方政府關注。
立法院本月7日三讀修正通過工輔法，工廠業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並令其限期改善或申報，屆期未改善或申報者，得按次處罰，罰鍰大幅提高100倍。
綠盟認為，對於2023年營收高達35.98億的明揚而言，提高罰鍰無法有效嚇阻，但對於經濟部研擬的其他精進作為，仍要給予肯定；依經濟部公告，除修正工輔法，其精進作法包含源頭管制、優化化學勾稽搜尋功能，並以彰濱產業園區作為示範區域，今年7月前完成自動勾稽程式。
綠盟表示，上述做法確實就是聯盟過去強調解決管制失靈的關鍵之處，但改革不能停下腳步，仍要呼籲經濟部持續改進，呼籲政府應將部會輔導跟管制的權責劃分清楚。
綠盟指出，經濟部落實輔導管理的複查制度，讓輔導制度「玩真的」；管制單位核發許可的權責歸還給環保單位；勞動檢查權回歸勞動部，讓專業回歸專業，並杜絕關說文化，不要再讓下一個明揚悲劇發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言