「馴鹿寶貝」爆紅 呂秋遠剖析跟騷被害人：不是你的錯

Netflix影集「馴鹿寶貝」描述男主角被跟蹤狂騷擾的驚悚經歷，引起討論。律師呂秋遠表示，對於目前正在面臨跟蹤騷擾、性侵案件的被害人來說，如果懷疑自己做錯了什麼，千萬別這麼想，看完這部影集後，可以讓自己有很多思考的方向。

呂秋遠在臉書表示，「馴鹿寶貝」是很誠實的作品，這部影集由蓋德（Richard Gadd）擔任編劇、主角。改編自蓋德的同名自傳獨角劇。

呂秋遠表示，「馴鹿寶貝」影集很紅，而且勾起了很多人的傷痛。這部影集的重心，並不是放在加害人有多可惡，而是提及了很多被害人的內心剖析，而且「試圖」讓觀眾理解整件事的來龍去脈與內心轉折。

當遇到跟騷情況，呂秋遠表示，或許有人認為提告尋求保護就好，何必花精力去理解，他提出10點見解，要告訴遭到跟蹤狂騷擾的被害人，「不是你的錯」。

1、知道他可能有問題，卻還是想要認識加害人，或者甚至跟她交往不是你的錯。

不是每個人都有辦法躲避「被依賴」的「快樂」。有些加害人，我們甚至一開始就知道他惡名昭彰，但是因為他讓我們覺得，他無助的眼神、柔弱的形象，無害的舉動，讓我們願意照顧他，對他示好，那是因為某些人內心裡會有聖母聖父情結，讓自己有被需求的感覺，對於某些人確實很重要。

2、一時心軟，不是你的錯。

有些被害人，在面對加害人苦苦哀求、演出苦肉計的時候，還願意給對方機會。例如男友家暴，事後自己捶牆壁、打耳光，甚至跪在大雨裡求原諒，看到他這麼狼狽，就忘記自己曾被傷害，因此原諒他，這不是你的錯。

3、對於加害人好奇，甚至有好感，不是你的錯。

人對於自己不熟悉的領域，乃至於內心對於某些想像中的形象，都可能會暫時忽略加害人散發出來的危險信號。甚至會覺得，我沒有人愛，但這個人這麼愛我，好難得，所以就願意接受這個人的一切。

4、不討厭加害人，甚至覺得這個人給了你某些自信，不是你的錯。

對。自信，當我們覺得自己一無所有、一事無成，就很容易被加害人利用。因為我們平常沒人愛，也沒人注意，突然有人對我們這麼好，我們會擔心失去這段「被注意、被愛、被照顧」的關係，因此刻意的忽略所有的負面訊息，讓自己願意配合對方。歸根究底，就是因為我們忘記了，最可以也最有能力給愛的人，就是我們自己。甚至刻意去看討厭我們的人，卻忽略了也有很多人愛我們。

5、因為某些好處，「願意」在混亂的情況下「被侵犯」，不是你的錯。

當一個人一直遇到挫折、不順利、糟糕的對待，彷彿覺得全世界都遺棄了他，但是突然有人願意給我們承諾，即使他很嚴厲、很虐心、要求我們做不合法的事情，我們也會在討好對方的情況下，願意在不願意的情況下被侵害。我們的心裡當然不願意，也知道這是不對的，但是對方可以讓我們擺脫悲慘的現狀，犧牲好像也是應該的，不是嗎？

這，當然不應該，但不是你的錯。當自己的自信因為被侵害而低落，陷入另一段有毒關係，肯定要快逃，但不要譴責自己。

6、在扭曲的關係裡，想要另外找個人愛你，不是你的錯。

在一段糟糕有毒的PUA或者煤氣燈關係裡，我們僅剩的一點理智，有時候還是會想要逃跑。當我們想要逃跑，有個人出現，我們會覺得他是天使，如果因為這樣而交往，不要覺得內疚。只是如果你不能盡快離開舊的有毒關係，新的關係也會很快離開你。

重點是，你自己必須要習慣別人平等的對待你，否則你還會覺得，以前的關係讓你有安全感，這個新關係沒有，那你就會無法回到正常的關係來。

7、因為對自己沒有自信，想要被控制、被重視，即使那使你窒息，不是你的錯。

雖然每個人都愛自由，不是每個人都喜歡獨立思考、行為自主。仰賴別人幫我們決定，即使被壓迫也無所謂，這是很多人的心魔。有人會為了自己做的決定負責，而且不喜歡依賴別人，但也有些人不想負責任、不願做決定，如果有人願意幫我們，但是要我們付出被控制的代價也覺得無所謂。

只是雖然不是你的錯，但是以後別這樣，因為習慣依賴別人的人，就得承擔哭泣的風險。慢慢來，你做得到的。

8、家人是你最大的支持，但即使沒有他們的鼓勵，不是你的錯。

主角的爸媽其實很好，面對威脅也一樣罵回去。現實生活中，當他告訴爸媽要演出舞台劇講述這些不堪的事實，媽媽鼓勵他，爸爸甚至很開心。如果我們沒有這種幸運，也不是我們的錯。有些「家人」本來就只有血緣，但是並沒有感情，甚至在發生問題的時候，第一時間就是責備受害人，問他為什麼要穿這麼少、為什麼要勾引對方、為什麼這麼晚還不回家、為什麼有這麼「丟臉」的事情發生。

那不是你的錯，他們只是愛自己，不愛你而已。

9、警察或第三人，應該正視你的求救，但是如果他們沒這麼做，不是你的錯。

當我們求救的時候，不是每個人都在意。他們可能會覺得，我們小題大作、沒有什麼具體的證據、還沒有這麼嚴重、等到發生事情再來報警就好了。

那是因為，他們覺得事不關己、多一事不如少一事。但是還是會有認真的警察、關心你的朋友願意聆聽，或許，只是你還沒遇到而已，但請不要輕易放棄求救。

10、你活下來了，這就是全世界最美好、最正確的一件事了。你活著，什麼都對了。

你應該聲請保護令、應該聲請反跟騷令，應該對他們提出恐嚇等等的告訴。你應該找諮商師好好聊聊，慢慢地建立自己的自信心，遠離任何的有毒關係。但是啊，你最不應該做的事，就是放棄你自己。這世界上，一定會有人在乎你的。