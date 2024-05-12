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403地震後這3區暫停開放 國台圖強調「沒休館到明年」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國立台灣圖書館。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館。圖／國台圖提供

位於新北市中和區國立台灣圖書館，因0403地震各樓層設施設備嚴重受損，包括書籍水損、管線錯位爆裂、天花板崩落等，暫停開放3樓及5至6樓閱覽區至明年3月31日。不過國台圖強調，圖書館並未休館到明年春天，線上、紙本服務不變。

國立台灣圖書館指出，因0403地震致各樓層設施設備嚴重受損，如各樓層讀者區、特藏書庫區書架歪斜倒塌；閱覽圖書區因大面積淹水，書籍水損嚴重、機房冰水管線錯位爆裂、各樓層空調箱風管破裂等問題，目前正積極爭取經費整建及修復，以利盡速重建及復原。

館長曹翠英說，4月15日經專業廠商評估，復原期程延長，為降低對民眾影響程度，該館服務區域及型態改變，但線上及紙本服務品質不變，3樓及5至6樓閱覽區域，因災損嚴重及消防設備需全面檢測及修復，暫停開放至明年3月31日；1至2樓閱覽區域、親子資料中心、視障資料中心、2樓輕食區、3樓自修室及市民教室、4樓雙和藝廊、6樓臺灣學書展區則是正常開放。

另外，至於水損書籍問題，曹翠英說，古籍珍本會採低溫冷凍乾燥處理；一般圖書在無機器處理情況下，為了避免滋生黴菌，會先在通風處攤平風乾，並且記錄書籍狀況，由於部分書籍太過潮濕、數量龐大，待潮溼度褪去後，將逐本檢視及進行風乾程序。

受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供
受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供

國立台灣圖書館

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