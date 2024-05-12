母親節將變天 下午起雨彈突襲 入夜雨勢和範圍更大

今天鋒面接近，民眾出門歡度母親節務必攜帶雨具。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估下半天之後逐漸會有降雨的影響，午後發展比預期旺盛一些，入夜之後鋒面就會通過，一直會影響到明天白天。

黃恩鴻表示，在整個鋒面前緣位置還是吹比較偏南風情況，目前各地降雨還不明顯，雲量稍多一些。今天下午之後到明天白天，主要在北部、宜蘭、花蓮地區有較大雨勢出現，中南部也會有局部較大雨勢，伴隨陣雨或是雷雨。

隨著時間愈晚，鋒面接近，降雨也會愈趨明顯，範圍也會比較廣一些。黃恩鴻表示，各地降雨機率高，特別是中部以北、東半部地區的雨勢比較持續、明顯。

明天下午鋒面通過，黃恩鴻表示，緊接而來的大陸冷高壓帶來的東北季風，水氣比較少，溫度比較涼。明天下午之後降雨趨緩，溫度逐漸下降。周二大致上吹東北風環境，迎風面東半部零星陣雨，午後山區短暫陣雨，整體降雨比較不明顯，天氣變化比較小。

氣溫預測部分，黃恩鴻表示，今天下午之後鋒面接近產生降雨，隨後是東北季風影響，今天白天感受還是偏溫暖悶熱，普遍可以達到30度至33度左右。明天白天到周四這段期間，北台灣低溫20至21度左右，周四之前偏乾的空氣，所以會有局部輻射冷卻影響，北台灣局部地方溫度會更低一些，早晚比較涼，白天太陽出來之後升溫快速，日夜溫差大。周二之後環境吹東北風，普遍高溫30度左右。