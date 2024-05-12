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日本東京國際發明展 台灣奪29金23銀6特別獎世界第1

中央社／ 台北12日電

2024年日本東京創新天才國際發明展今天揭曉成績，台灣代表團共獲得29金23銀6特別獎，總成績排名世界第1。

中華創新發明學會今天發布新聞稿指出，日本東京創新天才國際發明展至今舉辦38年，是日本歷史悠久的發明展覽活動，今年有美國、加拿大、韓國、中國、泰國等12國、120多件作品參加。

台灣代表團團長、中華創新發明學會執行長吳智堯表示，台灣代表團有63件作品參賽，最後奪得29金23銀6特別獎，總成績排名世界第1。

今年台灣代表團也獲得2個青少年組特別獎，台北市中正國中八年級學生趙作芙、趙作迒與仁愛國中八年級學生陳家鈞以「Double Zip壓縮垃圾桶」獲得1金、1面青少年特別獎。

趙作迒提到，常在學校或公園公廁發現垃圾掉滿地，既不雅觀又不衛生，雖然將垃圾壓一下就能解決，卻因擠壓時接觸或噴濺覺得噁心而沒人想做，因此設計腳踏式開蓋，關閉時可自動下壓，將垃圾往下集中就不易掉出，可容納2倍垃圾。

新北市光仁中學國中部科學組學生蔡昱瑪、楊承恩、張植鈞、吳松澤、林宛寯、劉軒辰等人，發明「運用眼球控制自行車安全帽方向與減速燈號裝置」也獲得1金、1青少年特別獎肯定。

指導老師王妤文說明，騎乘自行車轉彎時，常以手勢提示後車，不僅危險也不明確，學生們在安全帽後貼著LED燈條，帽內靠近眼皮處還裝設紅外線感測儀器，騎士「眨眼」就能控制安全帽燈條，向右轉就眨右眼，右邊燈條就會閃爍燈號、伴隨警示音響起，兩眼一起眨就會亮起紅色警示燈，表示減速。

特別獎 發明展

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