今母親節將變天 吳聖宇：中部以北到宜蘭留意較大雨勢

今天是母親節，不過，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到鋒面的影響，天氣將會有比較大的變化。

他說，中部以北到宜蘭一帶的受鋒面的影響會比較大，預估從今天下午開始一直到明天上午之間有機會出現局部較大雨勢。

明天因為東北季風增強帶來較涼的空氣，各地溫度也將會下降或轉涼，吳聖宇表示，北台灣感受最為明顯，溫度方面也會有比較大的起伏。

受到鋒面逐漸接近的影響，今天上午開始就會有些鋒前的雲層水氣逐漸移入，吳聖宇表示，西半部、東北部地區將會逐漸有局部短暫陣雨出現，下午到晚間隨著鋒面南移來到台灣上空並且逐漸通過，西半部、東北部進一步轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

他表示，尤其台中以北一直到宜蘭一帶，可能有局部較大雨勢發生機會，彰化以南地區預報的雨勢相對較小一些，花東地區也將會有短暫陣雨或雷雨，花東沿海也可能有局部較大雨勢的可能性。

氣溫部分，吳聖宇表示，開始降雨之前溫度預報還是比較高一些，北部、東半部高溫預估仍有機會來到30度上下，中南部仍有32度或以上高溫發生的可能性。隨著下半天鋒面降雨增多，加上今晚鋒面掠過後，東北季風增強南下，溫度才會由北往南漸有下降轉涼的機會。

明天鋒面很快的往東往南逐漸離開台灣上空，吳聖宇表示，後續東北季風配合中層水氣陸續通過，明天上午西半部、東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，西半部山區還是有局部較多的累積雨量，花東地區也會有短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，明天下午雨勢逐漸減緩，剩下中南部山區以及花東地區還有些短暫陣雨，北部地區逐漸轉為多雲或陰的天氣。到了晚間降雨更為減少，各地大致恢復多雲或陰的天氣。

溫度將有明顯的轉涼，吳聖宇表示，北部、東半部白天高溫大約在25-27度左右，中南部高溫則仍有28-30度或以上，北台灣轉涼的感受會比較明顯，體感比較舒服一些，中南部則還是比較悶熱。

周二持續受東北季風影響，吳聖宇表示，要等到周三東北季風才會逐漸減弱，風向也漸轉為偏東風，水氣持續偏少，空氣較偏乾，中南部山區午後可能有些局部短暫陣雨，其他大部分地方都是多雲或晴的天氣為主。

溫度方面，吳聖宇表示，隨著天氣好轉，陽光露臉，北部、東半部的溫度開始回升，不過因為風向的影響，回升的幅度不大，北部、東半部高溫仍維持在27-28度左右，中南部地區高溫大約有30-32度或以上，中南部外出時還是要做好預防中暑準備。

吳聖宇表示，周四、周五另一波東北季風又再增強南下，台灣附近的水氣略為增多，不過預報資料看起來降雨的反應並不明顯，東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區午後也還是有局部短暫陣雨機會，其他地方仍為多雲或晴。溫度方面還是維持北部、東半部略低、中南部較悶熱的型態。

下個周末國中教育會考登場，天氣部分，吳聖宇表示，台灣附近風向轉為偏東風，天氣型態變化不大，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨，預報資料來看天氣還是比較穩定一些。