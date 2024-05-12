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下午起變天！ 吳德榮：今明雷雨 這3天清晨探15度低溫
今天午後的天氣即將轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，鋒面接近，天氣仍偏熱，大氣趨不穩定，下午轉有局部短暫陣雨或雷雨；北部21至33度，中部21至34度，南部22至35度，東部20至33度。
明天鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨；吳德榮說，北台灣氣溫降、明顯轉涼；明晚由北而南、天氣好轉，降雨停歇。今明兩天應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。
吳德榮表示，周二至周六鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。周二至周四的清晨，因輻射冷卻加成，北台灣平地最低溫降至15度左右。
至於近期是否有颱風生成？吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬，未來1周在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展很緩慢；其他各國模式模擬亦有類似的結果，但需繼續觀察。
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