協助戒酒癮 酒防中心陷人力困境

酒精成癮病識感低落，近年酒癮者又有年輕化趨勢，衛福部去年十一月成立首家「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，半年累計四五○人求助，戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，酒癮者多伴隨身心議題，戒酒過程需要精神科醫師、心理師、社工師等角色，但國內長期忽視戒酒議題，機構難尋人力，使戒治酒癮量能恐面臨困境。

方俊凱表示，酒癮形成背後有諸多議題，如身心或經濟課題，要完全擺脫酒精依賴，得先揪出導致酒精成癮的原因，因此除了精神科醫師提供藥物治療外，社工、心理師的角色也格外重要。

方俊凱認為，國內應提升教育端對於酒精成癮行為的介紹，醫學研究也應增加酒癮的內容，護理照顧也應增加相關範疇，酒癮是一種會高度復發的成癮行為，盼未來精神科醫療院所，能配置各一名精神科醫師、心理師與社工師執行酒癮治療。

衛福部心理健康司司長陳亮妤表示，酒癮治療服務量能持續擴大，因應業務需求持續招聘人力，不過專業人力上目前並無匱乏，盼民眾若察覺自身有酒癮問題，可至精神科門診尋求協助。