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強制酒癮治療 難揪無照累犯

聯合報／ 記者李青縈陳雨鑫／台北報導
國內女性飲酒及接受酒癮治療都在增加，醫師推測，女性社會角色改變，在職場壓力之餘仍負擔生育重責，轉向酒精尋求慰藉。示意圖／ingimage
國內女性飲酒及接受酒癮治療都在增加，醫師推測，女性社會角色改變，在職場壓力之餘仍負擔生育重責，轉向酒精尋求慰藉。示意圖／ingimage

酒駕罰則不斷加重，再犯人數與比率卻連年提升，交通部修訂「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，今年三月起酒駕二次以上吊銷駕照，重新考照前需強制接受酒癮治療，專家指出，該方式可有效讓「社交性酒癮」的酒駕者順利接受酒癮治療，但這群對象恐只占整體的三成，其餘七成恐無法順利讓醫療介入。

據警政署統計，二○二一年酒駕二犯人數為六○七六人，二○二二年酒駕二犯人數增至八七六二人，人數增加逾四成，酒駕二犯者占總酒駕人數的百分之十八，等於是近二成，顯示酒駕累犯的比率仍高。

國內已對酒駕祭出重罰，仍難以遏止酒駕再犯的比率，甚至人數持續攀升。國防醫學院精神學科主任黃三原表示，交通部原規定酒駕三次以上吊銷駕照者，重新考照前才需要強制接受酒癮治療，今年三月起，改為酒駕二次吊銷駕照者，即需接受酒癮治療，他指出，該措施僅能將「社交性酒癮」者帶進醫療現場。

黃三原表示，社交性酒癮者大多從事業務、政治等工作，他們常在續攤中酒駕，目前將強制酒癮治療綁定重新考照，有社交需求者才會乖乖治療。

依黃三原觀察，社交性酒癮者約占酒駕人數的二到三成，其餘都屬於嚴重酒精成癮者約七到八成，後者應為高度關注對象。嚴重酒癮者飲酒行為多在家中，通常社經地位低、經濟差，重新考照需費用，多會選擇無照上路，而曾酒駕又無照上路，被抓依法會直接被判刑，導致他們不會經過任何治療程序，也讓酒駕問題恐無法完全根除。

馬偕醫院社區暨成癮防治科主任徐堅棋表示，酒癮治療難處是患者無病識感，酒癮多伴隨身心議題，常因失眠或腸胃不適就診被發現，治療需家庭支持，若發現家人有酒癮，應鼓勵治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

社交 酒駕

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