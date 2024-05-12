聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒少交安／北市府：改善學校周邊動線

聯合報／ 記者邱書昱張曼蘋胡蓬生蔡維斌蔡家蓁王勇超／連線報導

靖娟基金會兒童整體交通安全調查，六都中台北市、新北市、高雄市未達平均值。台北市交通局指出，若從兒童交通意外死傷人數來看，近三年平均為四三○人，每十萬人口一五六人，數據都是六都最低。新北市交通局表示，希望看到更完整數據；高雄市政府則沒有回應。

苗栗縣府秘書長陳斌山指出，這份調查以縣內二所學校做問卷，感受度調查結果與其他縣市排名比較，似有欠公允，也較無可信度，苗栗縣一向重視兒童整體交通安全，會請各相關單位再加強，以提升家長及學生的感受度。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣在行政院今年度道安會報，多項評比名列前茅；這項調查主要是民眾對交通安全環境感受度，雲林高齡農民居多，學生接送多半以機車為主，有時鄉間老人家騎機車較沒注意路況，縣府會再加強宣導。

連江縣交旅局長劉性謙表示，馬祖道路坡度較高，沒有學童的自行車道，未來會積極改善學童上下學的道路。

台北市被評為六都中表現最差，台北市交通局交安科長葉志宏表示，北市人口密度高、車流量大，造成家長及學童有壓迫感；北市推動台北交通安心行，對高中職以下學校周邊動線，舉凡障礙物、路幅不夠、視線死角等總體檢，由各相關單位進行改善。

新北交通局長鐘鳴時表示，該調查提醒新北，學生及家長都特別注意上下學的通學環境，尤其是步行系統建置跟學區相關，自行車道系統也需列入考慮，但這部分仍要從長計議。

自行車 雲林

延伸閱讀

台中大里這條路「標線消失」3個月挨批…交通局回應了

立法院長韓國瑜拍板！國慶煙火將首度辦在雲林 在地人：要發了

新聞幕後／福馬同城通去年就有端倪 民代爆氣批「陸委會太強硬」

山佳國小社區共讀站揭牌 鯨魚命名票選「寶拉」勝出

相關新聞

托嬰中心監視影像 將強制上傳雲端

虐嬰事件頻傳，當家長要調閱托嬰中心監視影像時，常遇到影像保存不當或設備毀損，導致無佐證證據。衛福部預告修正「托嬰中心監視...

健保點值保障 台大醫院：「救命科」優先

全民健保獲得民眾高度肯定，卻造成醫護血汗，年輕醫師不願投入重點科別，朝野立委日前提出健保法修正案，盼保障健保點值一點一元...

去年3萬兒少交通死傷 歷年最高

兒少交安死傷人數不斷攀升，根據交通部道安會統計，去年因交通事故死傷的兒少逾三萬人，創下歷史新高。靖娟基金會昨也公布「二○...

強制酒癮治療 難揪無照累犯

酒駕罰則不斷加重，再犯人數與比率卻連年提升，交通部修訂「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，今年三月起酒駕二次以上吊銷...

今晚變天有雨 北台低溫1字頭

今天母親節，中央氣象署指出，受鋒面接近影響，下半天變天，各地都將出現雨勢，入夜後到明天清晨，中部以北、宜蘭、花東沿海有較...

醫療支出愈高愈好？ 健保署長石崇良提韓國數據打臉

醫療投資愈多愈好嗎？健保署長石崇良今日出席研討會時，提出韓國的醫療支出數據，韓國醫療支出不斷上升，卻仍發生醫師集體罷工事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。