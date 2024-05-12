兒少交安／北市府：改善學校周邊動線

靖娟基金會兒童整體交通安全調查，六都中台北市、新北市、高雄市未達平均值。台北市交通局指出，若從兒童交通意外死傷人數來看，近三年平均為四三○人，每十萬人口一五六人，數據都是六都最低。新北市交通局表示，希望看到更完整數據；高雄市政府則沒有回應。

苗栗縣府秘書長陳斌山指出，這份調查以縣內二所學校做問卷，感受度調查結果與其他縣市排名比較，似有欠公允，也較無可信度，苗栗縣一向重視兒童整體交通安全，會請各相關單位再加強，以提升家長及學生的感受度。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣在行政院今年度道安會報，多項評比名列前茅；這項調查主要是民眾對交通安全環境感受度，雲林高齡農民居多，學生接送多半以機車為主，有時鄉間老人家騎機車較沒注意路況，縣府會再加強宣導。

連江縣交旅局長劉性謙表示，馬祖道路坡度較高，沒有學童的自行車道，未來會積極改善學童上下學的道路。

台北市被評為六都中表現最差，台北市交通局交安科長葉志宏表示，北市人口密度高、車流量大，造成家長及學童有壓迫感；北市推動台北交通安心行，對高中職以下學校周邊動線，舉凡障礙物、路幅不夠、視線死角等總體檢，由各相關單位進行改善。

新北交通局長鐘鳴時表示，該調查提醒新北，學生及家長都特別注意上下學的通學環境，尤其是步行系統建置跟學區相關，自行車道系統也需列入考慮，但這部分仍要從長計議。