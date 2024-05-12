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去年3萬兒少交通死傷 歷年最高

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部長王國材。記者林伯東／攝影
交通部長王國材。記者林伯東／攝影

兒少交安死傷人數不斷攀升，根據交通部道安會統計，去年因交通事故死傷的兒少逾三萬人，創下歷史新高。靖娟基金會昨也公布「二○二四年兒童安全指標調查」，發現由家長接送的兒童中，有逾五成不願意自行上下學，學生直言，因為「道路被停車占走」、「有些車子還是不會停讓」。

交通部長王國材表示，去年兒少死傷較高主要是「被載」跟「行人」，這兩個部分都是要持續努力，家長以身作則也很重要，中央地方也會一起努力，不要把行人地獄留給下一代。

根據道安會統計，去年兒少交安死傷人數高達三萬○一五一人，較前年增加近四千人，也創下歷史新高。靖娟基金會表示，兒童交通事故死傷人數不斷上升，顯示台灣交通至今仍對兒童不夠友善，今年四、五月抽選全台各縣市國小，針對家長、學生問卷調查，共發出五○八○份問卷，回收三三五三份有效問卷。

兒少交通死傷創新高 製表／周湘芸
兒少交通死傷創新高 製表／周湘芸

兒童交通感受 北市是六都最差

調查顯示，花蓮縣、南投縣、台南市及台東縣等四縣市，為兒童整體交通安全分數前段班，反觀苗栗縣、雲林縣、連江縣則居末位。六都中，台北市、新北市、高雄市均未達平均值，其中台北市更是六都中表現最差。

靖娟基金會表示，逾七成學生上下學以家長接送為主，由家長接送的學生中，超過五成表示不想自己上下學，原因包括「路上的道路都被停車的占走了」、「有些車子還是不會禮讓行人」、「許多家長常把機車騎上人行道進行接送」。

在家長部分，北部、中部、東部及離島地區家長，普遍認為騎樓或人行道常被占用、人行道上會有自行車、電動輔助自行車、機車騎乘等情形。

靖娟基金會強調，校園周邊通學路段人行空間讓民眾感覺不甚可靠、亟需整頓，人行空間擺放雜物、停車行為及汽機車駕駛讓行文化都有待提升，另也應檢討現有交通安全教育與宣導是否過多單向傳授、背誦的內容。

王國材坦言，很多小朋友過馬路被車子撞到造成死傷，若單純仰賴教育沒辦法再等這麼多年，因此在執法上調整為更嚴格，這一年來已有養成車輛停讓行人習慣。

人行道 行人地獄

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