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健保點值保障 台大醫院：「救命科」優先

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
台大醫院院長吳明賢表示，健保點值長久不足，恐影響醫療生態，造成如韓國般醫護出走的情況。本報資料照片
台大醫院院長吳明賢表示，健保點值長久不足，恐影響醫療生態，造成如韓國般醫護出走的情況。本報資料照片

全民健保獲得民眾高度肯定，卻造成醫護血汗，年輕醫師不願投入重點科別，朝野立委日前提出健保法修正案，盼保障健保點值一點一元。台大醫院院長吳明賢表示，健保點值長久不足，恐影響醫療生態，即使無法保障醫療點值全面一點一元，也應從「救命」科別做起，優先讓急重難罕及住院的點值獲得保障。

吳明賢表示，健保總額制度把財務壓力全加諸在醫療體系上，但醫療服務超量非醫界所願，而是人口老化引起的必然結果，當總額成長幅度趕不上醫療服務量，再加上癌藥、特殊醫材不斷推陳出新，民眾自費比率就會提高。

吳明賢提出鄰近國家作法，指新加坡、中國大陸是把「總額」制度放在個人身上，每位民眾每年有一定額度醫療費用，超過額度就須自費，或以個人保險補足，反觀台灣健保包山包海，財務壓力都放在醫療系統。

韓國醫護先前爆發因不堪待遇低廉集體出走，吳明賢說，台灣類似狀況逐漸浮現，兒科、外科均傳出醫師不足，點值保障勢在必行，應趁朝野有共識的時候盡快改變，否則台灣醫療制度岌岌可危。

健保署長石崇良說，認同吳明賢的建議，並指出總額檢討勢在必行，但要掌控三大原則，第一醫護人員需有適當回饋、第二財務不可以失控、第三是投資後價值跟品質是否可以維持；石崇良說，急重難罕科別是剛性需求，且耗費心力較大，應給予適當回饋。

衛福部準部長邱泰源對於健保議題，不願提出看法，衛福部準次長呂建德則說，可參考德國模式，讓台灣健保邁向下個十年。

保障健保點值 財務 醫師

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