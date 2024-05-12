托嬰中心監視影像 將強制上傳雲端

虐嬰事件頻傳，當家長要調閱托嬰中心監視影像時，常遇到影像保存不當或設備毀損，導致無佐證證據。衛福部預告修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，一改監視影像由托嬰中心自行保存卅天，改強制上傳至中央建置的雲端空間，違者最高可罰卅萬元，最重可廢止設立許可。

不過托嬰團體認為，政府不該把資源疊加在本就設有監視器的托嬰中心，而是應關注兒虐比率更高的居家保母。

現行規定，托嬰中心需設置監視錄影設備，影像保存卅天。但據衛福部統計，二○二一年至去年六月，地方調查托嬰中心涉兒虐、疑似虐待或不當對待案件共一一四件，然而二○二○年至去年十一月，監視設備因人為操作不當或損壞共十件、例行稽查發現損毀經限期改善卅一件。

衛福部社家署長簡慧娟表示，影像上傳雲端，有助於兒虐事件發生時的影像調閱，也保障收托嬰兒與教保人員權利。如果托嬰中心規避、妨礙或拒絕上傳影像，可依兒少權法開罰三至卅萬元，並按次處罰，最重可廢止其設立許可。

中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，與居家保母相比，托嬰中心收托兒童遭虐待比率低，不少孩子在居家保母家中受虐、死亡，卻找不到原因，在沒有監視系統的情況下，托育死角多，增強訪視也未必有效。托嬰中心二○二○年至今發生一○二件兒虐事件，反觀居家保母同期間發生七千餘件兒虐，政府應把經費花在預防居家保母虐嬰，而不是把有限的資源一再疊加於已經裝設監視器的托嬰中心。

蔣叔融認為，並非反對裝設監視器，而是擔心影像上傳雲端恐有資安疑慮，孩子臉孔在網路上流竄，會讓家長恐慌、不滿，衛福部未提出系統管理權責，將於預告期間向衛福部表達抗議。

簡慧娟回應，居家保母是在家中托育，屬於私領域，不適合裝設監視器，托嬰中心則是相對公開的專業托育場合；未來在居家托育的考核、訪視頻率比托嬰中心更高，不同托育場域應有相應的管理方式。