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橘色惡魔白金制服亮相 嗨奏「忍者亂太郎」

中央社／ 京都11日電

備受台灣觀眾喜愛的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，今天擔任地主嘉賓現身TAIWAN PLUS會場，一改橘色制服，穿上白西裝、金領帶，演出「忍者亂太郎」主題曲獲得滿堂彩。

橘高校在準備演出前，表演現場前早已被人潮包圍，開始演出時更讓觀眾目不轉睛、忍不住拿攝影機記錄，人氣極高。

今天他們帶來Fanfare for Tachibana、Pink Lady組曲、We are the world、迪士尼組曲等多首曲目，演奏到日本國民動畫「忍者亂太郎」主題曲「勇氣100%」時，吸引大家開心地頻頻跟著打拍子，最後一首結束時，台下更依依不捨、掌聲不斷。

吹奏樂部老師兼城裕表示，他特別挑選大家都熟悉的曲目，想讓全場一起同歡，透露這是新的一年級同學加入後，首次正式對外表演「座奏」，因此只有一個月準備時間，希望大家都滿意。

這次同學沒有以大家熟悉的橘色制服亮相，兼城裕解釋，這套白色制服也有特別意涵，外衣象徵橘子的白花，金黃色領帶則是花蕊。

吹奏樂部部長熊谷心彩笑說，很懷念台灣的珍珠奶茶，今天本來也想買，結果人多到一杯珍奶要等40分鐘，還沒有喝到，但還是有很多感謝的話想跟台灣粉絲說。

熊谷心彩感性分享，難忘去台灣時受到大家熱烈的歡迎與招待，由衷感謝，「我們應該要帶給大家元氣，反倒是收到大家帶給我們的熱情」，希望下次到台灣能在帶給大家很棒的表現。

指揮鎌田也表示台灣觀眾的熱情應援，讓她們覺得自己得更加努力，很高興跟台灣有這樣的交流，謝謝大家支持。

兼城裕則難忘上次到台灣，許多學生都被台灣觀眾的熱烈掌聲感動到哭，受到極大鼓舞和勇氣。在這次TAIWAN PLUS的演出，他更感受到音樂能超越語言，「就算語言不同，我們還是能彼此心靈相通」，很高興台日之間有很好的溝通橋梁，很期待以後有機會到台灣演出。

剛在英國拿到2024年世界原創果醬大賽金獎的店家「Keya Jam 蜜柑友達」，也特別送上由日本柑橘和台灣金桔製成、日台合作的果醬，感謝校方帶來精彩演出。

制服 珍珠奶茶 觀眾

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