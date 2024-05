橘色惡魔白金制服亮相 嗨奏「忍者亂太郎」

備受台灣觀眾喜愛的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部,今天擔任地主嘉賓現身TAIWAN PLUS會場,一改橘色制服,穿上白西裝、金領帶,演出「忍者亂太郎」主題曲獲得滿堂彩。

橘高校在準備演出前,表演現場前早已被人潮包圍,開始演出時更讓觀眾目不轉睛、忍不住拿攝影機記錄,人氣極高。

今天他們帶來Fanfare for Tachibana、Pink Lady組曲、We are the world、迪士尼組曲等多首曲目,演奏到日本國民動畫「忍者亂太郎」主題曲「勇氣100%」時,吸引大家開心地頻頻跟著打拍子,最後一首結束時,台下更依依不捨、掌聲不斷。

吹奏樂部老師兼城裕表示,他特別挑選大家都熟悉的曲目,想讓全場一起同歡,透露這是新的一年級同學加入後,首次正式對外表演「座奏」,因此只有一個月準備時間,希望大家都滿意。

這次同學沒有以大家熟悉的橘色制服亮相,兼城裕解釋,這套白色制服也有特別意涵,外衣象徵橘子的白花,金黃色領帶則是花蕊。

吹奏樂部部長熊谷心彩笑說,很懷念台灣的珍珠奶茶,今天本來也想買,結果人多到一杯珍奶要等40分鐘,還沒有喝到,但還是有很多感謝的話想跟台灣粉絲說。

熊谷心彩感性分享,難忘去台灣時受到大家熱烈的歡迎與招待,由衷感謝,「我們應該要帶給大家元氣,反倒是收到大家帶給我們的熱情」,希望下次到台灣能在帶給大家很棒的表現。

指揮鎌田也表示台灣觀眾的熱情應援,讓她們覺得自己得更加努力,很高興跟台灣有這樣的交流,謝謝大家支持。

兼城裕則難忘上次到台灣,許多學生都被台灣觀眾的熱烈掌聲感動到哭,受到極大鼓舞和勇氣。在這次TAIWAN PLUS的演出,他更感受到音樂能超越語言,「就算語言不同,我們還是能彼此心靈相通」,很高興台日之間有很好的溝通橋梁,很期待以後有機會到台灣演出。

剛在英國拿到2024年世界原創果醬大賽金獎的店家「Keya Jam 蜜柑友達」,也特別送上由日本柑橘和台灣金桔製成、日台合作的果醬,感謝校方帶來精彩演出。