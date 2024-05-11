永續健康論壇／醫療投資不足 台灣第一是假象？

面對護理人力缺工危機，衛福部提出加薪方案，目前有暫時止的跡象；但長期的健康投資不足，台灣在各項健康指數已落後鄰近日韓。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁提出數據指出，外界以為台灣醫療是全球第一好，實際上，我們在急症照護及慢性病照護，平均餘命、新生兒死率、孕產婦死亡率及癌症病人存活率上都不如日韓，政府要有認知「健康是一種投資，不是成本」，須要有更多資源投入，才能因應未來高齡化社會。

由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中華民國高雄醫學大學校友總會、天晟醫院主辦與社團法人台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會與聯合報健康事業部所協辦的「2024永續健康未來醫療趨勢論壇」11日在台北登場，論壇中針對「友善醫療環境」進行討論，與會者紛紛提出對友善醫療環境的期待與展望。

護理人員的不足，已成為醫界最大的危機。高雄市立小港醫院院長郭昭宏指出，新冠疫情過後，世界各地都出現醫事人員離職潮，薪資架構、勞動條件與彈性工時、 兼職等就業策略備受重視，三班護病比在3月正式上路，但人力不足，實難達標，每年雖有4500至5000名護理師投入，卻也同時有10年以上資歷的護理師離開職場，這些有經驗的護理人力流失，會導致臨床護理師心理壓力增加，更可能面臨關床危機。

郭昭宏指出，造成人力流動的四大因素為薪資、工作價值、社會地位和生活平衡，加上醫院有評鑑、輪調、自我進修等要求，反觀其餘場域如長照機構、捐血中心、護理之家等，薪資不見得較低，但壓力卻明顯減少，都造成護理員不願留在臨床端。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊指出，今年4月護理人數跟去年底人數，大約少了600多位護理人員，醫院端少的人數比診所更多，這與壓力職場環境都有關，長庚在醫護人力缺工的部份相對好一些，每年會幫員工加薪3%到4%，提撥47億的年終獎金，待遇的保障也讓員工離職率較低。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，人員流失以及急診和開刀等候時間拉長等，和醫療投資不足有關，「醫療永續是投資不是成本」，要建構完整公衛體系，政府的投入應增加，針對健保總額應朝向「支出目標制」，保障一點一元，超過的打折給付，並由國家公務預算補足，不會這麼增加保費。

洪子仁強調，支出是投資不是成本，今年正是改變元年，透過加薪等方式，護理人員離開的現象已有止血，以新光醫院為例，下半年預計有逾90位護理師報導，喊話應在這個時間對醫護加碼投資，未來才有更好醫療健康照護。

實際上健康投資不足，直接影響到照護品質，外界認為台灣第一很多都是迷失。洪子仁指出，依衛福部公布2021年死因統計，台灣惡性腫瘤標準化死亡率從2011年至2019年下降8.2%，但韓國降幅達20.4%；心臟病標準化死亡率台灣下降9%、韓國降16.3%；腦血管疾病標準化死亡率，台灣下降14.9%、韓國降40.1%，短短8年，韓國健康指標表現亮眼，大幅超前台灣。

洪子仁表示，採用平均餘命、新生兒死亡率、可避免死亡、癌症存活率或是住院後死亡率（AMI）進行跨國比較分析，台灣均落後於高所得已開發國家，以及日、韓、新加坡等亞洲主要競爭國家，而慢性病的照護，也是台灣有待改善及精進的重點。

醫療保健支出與國民健康指標沒有因果關係，但具相關性，洪子仁提醒，在同樣保險制度下的國家或地區醫療支出占GDP愈高，健康指標愈好，透過國際間健康數據比較，台灣明顯與先進國家間差距拉大，「健康台灣」不是口號，而是行動方案，找出台灣健康投資不足的脆弱點，像是癌症及慢性病照護等提高醫療支出才能夠讓民眾更健康。

在等待政策投入更多健康資源的同時，醫院也開始利AI智慧醫療來打造成更好的環境，天晟醫院院長鄭貴麟說，天成醫療體系將有3家醫院，透過資訊整合，可以讓醫師跨院區查房，還有用藥的防呆機制，當病人跨別看診時，能協助警示重複用藥，保障病人用藥安全。

另外，科技也是醫師診療上的好幫手，鄭貴麟表示，以低劑量電腦斷層（LDCT）檢測，AI協助判讀部分，有助計算鈣化指數、清楚告知可能的病兆，更能免於醫療糾紛的爭議，而AI也須要用在病人端，以桃園市政府擴大肺癌篩檢為例，篩檢者利用APP就能知道自己是否為篩檢對象，醫院只要掃QR-CODE就能立刻安排篩檢，減少不必要的人力浪費，8個月做了千例，找出更多的早期患者。

不過，AI並非完全沒有缺點，鄭貴麟提醒，一個AI版本會受到限制，應該要同時有好幾種AI技術一起工作，需要整合機制，「AI很棒，但不能完全取代」，尤其是醫療方面的應用，因為可能會有誤，需要多一點的整合才能減低誤差。

友善的醫療環境，還可以減少醫療糾紛，台灣醫事法律學會理事長張朝凱指出，日前通過「醫療事故預防及爭議處理法」簡稱「醫預法」，就是要「營造友善的對話平台，降低雙方的傷害希望能有效減少醫療糾紛的訴訟。」