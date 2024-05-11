醫療支出愈高愈好？ 健保署長石崇良提韓國數據打臉

醫療投資愈多愈好嗎？健保署長石崇良今日出席研討會時，提出韓國的醫療支出數據，韓國醫療支出不斷上升，卻仍發生醫師集體罷工事件，他表示，醫療投資應該是穩定且小幅上升，健保總額檢討雖勢在必行，但也要把握三大原則，第一醫護人員可以有適當回饋、第二財務要不可以失控、第三投資後價值跟品質是否可以維持。

台灣健康經濟學會、醫師公會全聯合一同舉辦「健保永續健康台灣」研討會，主題包含健保支付變革，以及健保永續等。石崇良以健保的挑戰與展望為題，並對照對照國內外數據，指出未來健保精進方向。

石崇良表示，健保最大的挑戰就是人口變化，健保財務支撐就是來自於受薪階級的一般保費的收入，當工作人口變少、老年人口上升，就會造成問題必須考量此類族群的公平性；根據預估2039年我國高齡人口即將超過三成，我國高齡化速度起全球都快，面對挑戰的速度也更快。

石崇良指出，對照OECD國家的醫療支出與經濟成長關係，經濟跟醫療的影響度相關，但是經濟越不好的時候，醫療反而有穩並表現，甚至表現的更好，可以說是真正的社會安全網。

然而，對照各國的醫療支出大多是採取穩定成長，避免過度變化，只有一個國家例外，就是韓國。他反問，韓國的醫療支出占比上升快速，理論上醫師應該很開心，但為什麼最近還是發生醫師上街頭的案件呢？原因是都被城鄉差距、醫美、自費市場吃掉。

拉回到我國健保狀況，石崇良說，我國點值會下降是源於申報點數上升，其中主要是門診，特別是在慢性病患者中有檢討空間，因此接下來會推動家醫計畫整合。慢性病照顧做得好就醫次數會降低，「把病患照顧好的醫院收入高，還是照顧不好的醫院收入比較高？」，以現在以點值給付來看，可能會患者顧得好的醫院收入反而比較不好。

石崇良以花蓮秀林鄉目前試辦論人計酬的慢性病計畫為例，同樣嚴重度的病人，要得到一樣品質的照顧，資源耗用理當差不多，因此由用過往數據推算，給予定額給付，因為讓醫療院所提供好的照顧，也讓民眾就醫次數降低，未來希望逐步從糖尿病擴展到其他慢性病。

石崇良指出，總額檢討是必要的，有三項原則必須掌控，第一醫護人員可以有適當回饋；第二，財務要不可以失控；第三是投資後價值跟品質是否可以維持。

另外，台大醫院院長吳明賢指出，健保點值保障應該從救命科別著手，如急重難罕及住院點值。石崇良說，他贊同這樣的說法，符合上述原則，這些科別耗費心力大應該要有適當回饋，加上這類為剛性需求，比較難被濫用；最後，透過這樣的救助可以提升民眾餘命增加照顧品質。