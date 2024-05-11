準備好雨傘！母親節下半天起變天 入夜北部轉涼低溫下探「1字頭」

中央氣象署指出，明天受鋒面接近影響，下半天起變天，各地都將出現雨勢，入夜後到下周一清晨，中部以北、宜蘭、花東沿海有較大雨勢。且隨著東北季風增強，入夜後北台灣也逐漸轉涼，到下周一、周二前，高溫約為25至28度，低溫僅剩18至20度。

氣象署預報員葉致均表示，明天鋒面接近並通過，上半天天氣穩定，午後各地出現雨勢，尤其山區雷陣雨明顯，入夜後到下周一清晨，中部以北、宜蘭、花東沿海有較大雨勢。下周一鋒面通過，各地有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢已較趨緩。

他表示，周二、周三水氣減少，各地為多雲到晴，僅東半部及午後山區有局部短暫陣雨或雷陣雨。周四到周六環境為東北風偏東風，東半部有局部短暫雨，北部也有零星雨，午後中南部山區留意雷陣雨。

溫度方面，葉致均指出，明天高溫明顯，各地仍有30至34度，入夜後鋒面接近通過、東北季風增強，北台灣逐漸轉涼，到下周一、周二，高溫約為25至28度，低溫僅18至20度。周三後東北季風減弱，天氣舒適，溫度可回升至27至31度。另外，他也說，今晚到明天金門及馬祖受鋒面影響，可能有低雲影響能見度，提醒民眾留意。