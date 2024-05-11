永續健康論壇／超高齡社會來襲 大病人小醫院成趨勢

在2024永續健康未來醫療趨勢論壇中，在「大病人小醫院」主題演講、討論中，衛生福利部健保署長石崇良表示，我國推估將於2025年邁入超高齡社會，無論是台灣或全世界中、高所得國家，都面臨「人口結構高齡化、工作年齡人口減少」等困境，由於癌症、慢性病患者的就醫人數、次數日漸增加，因此健保建構的改革勢在必行。

癌症、三高病患增加，健保負擔大增

石崇良笑稱，自己就像過去的眷村媽媽一樣，手上能用的錢不多，但不僅要把小孩養到才藝雙全，還要把小孩養到身體健康、票漂亮亮，就像需要以有限的健保經費供應醫院、西醫基層、牙醫、中醫等四部分總額，尤其隨著台灣是全球最快速老化的國家，來自工作人口薪資所得的健保來源勢必減少，更凸顯錢花在刀口上的重要性。

根據健保署統計，癌症、三高所造成的門診支出越來越多，如果要降低門診支出成本，需要進行「健康照護模式的變革」與「健保改革」。像今年推出的大家醫計畫結合預防保健、代謝症候群、癌篩等，導入論價值支付，建立以人為中心的健康照護模式，並推動居家醫療計畫2.0無縫銜接長照服務，預計近期也將擴大在宅急症照護試辦計畫，提供居家個案適當急性照護，減少個案因肺炎、尿路感染及軟組織感染急症住院情形。

智慧醫療面臨挑戰，需更多討論、尋求解方

此外，健保署也推動數位升級，建構資訊整合平台，以糖尿病等三高疾病為例，透過臨床端上傳的數據，計算民眾罹病風險，並依此分級、分流照顧，讓基層、醫院分別照護低、高風險民眾，同時亦能檢視醫療機構照護適當與否，以及時作出調整。

石崇良也直言，智慧醫療雖可為提升醫療品質帶來一些協助，卻也面臨不同世代、地區所呈現的數位落差、弱勢者使用可近性、科技工具的普及、使用科技需要學習、個人隱私等挑戰，因此需要有更多的討論與更全方位的解決方案。

以病人為中心，智慧醫療更能接地氣

台中榮民總醫院院長陳適安指出，目前，最重要的是要建立「以病人為中心」的醫療照護網絡，包括照顧病患生理、心理與情緒上的需求、病人病情的告知、各項衛教的提供，以及病人的參與，都是需要含括其中，並予以落實。

陳適安舉例，台中榮總即將在今年年中推出病友Chat GPT服務，且連結醫院話務中心，當病友臨時有所疑惑，藉由Chat GPT回應系統結合醫院話務中心服務，就能更有效率獲得回覆，透過話務人員的關心、詢問，也能傳遞人性的溫暖與關懷。

智慧醫療專家 提十大建議

身為「健康台灣推動聯盟」成員，目前擔任醫師公會全國聯合會副理事長陳相國表示，在推動智慧醫療的過程中，目前面臨「受限法規，醫療數據取得困難」、「健保補助有限，醫院缺乏推廣誘因」、「台灣缺乏軟體產業」與「醫界與科技業文化大不同」四大挑戰，需要予以克服。

因此，智慧醫療政策專家提出盤點痛點需求、強化視訊醫療、跨院聯邦學習、建構資料平台、整合有效App、健保給付補助、合理費用支付、鼓勵減稅投資、建立國家團隊與外交數位轉型等10點重要建議，陳相國期待透過基礎建設、遠距長照、居家與在宅醫療的施行，讓「高齡照護不是夢」。

陳相國舉例，像成大醫院影像緊急通報系統的運作，可讓病患影像資訊經智慧醫療精密演算、比對，迅速發現危機、即時發出腦出血、氣胸與主動脈剝離等緊急病灶警示，急診影醫部、相關醫師在3分鐘內就會了解狀況、採取行動，爭取黃金救命時機。

智慧醫療的運用 有助縮短健康權不平等

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言，同時也長年投身高雄那馬夏區、桃源區與茂林區等偏鄉醫療，並榮獲第33屆醫療奉獻獎肯定的他指出，由於飲酒、抽菸、嚼檳榔等生活習慣的影響，導致山地原鄉民眾的平均壽命比全體國民減少十歲之多，根據內政部2022年統計，原住民與全體國民平均餘命相比，差距7.66歲，雖然差距較過去有所縮減，但還是象徵「健康權」的不平等。

戴嘉言表示，協助偏鄉數位轉型，有助於提升健康平權，例如高醫長期配合健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS），除派專科醫師定期駐診偏鄉，也結合虛擬健保卡，與衛生所合作設立醫療遠距門診會診，傳輸資料給醫院專科醫師判別，開立處方箋並在地取藥，衛生所與醫院亦能共享病歷；該模式不僅降低人工作業成本、民眾就醫費用與時間，更提升平均餘命，如台東縣民近五年增加0.97歲，增幅居全國第二。

此外，衛福部2025年消除C肝的期限將至，高雄桃源區作為全台唯四C肝盛行率超過10％的地區，曾被健保署列為優先投藥對象，但戴嘉言說，經過高醫組建外展醫療團隊，挺進當地設置抽血篩檢站，並透過個人健康紀錄（PHR）推播回診訊息給病患，成功讓當地篩檢率高達100％，治療率也有98.6％，成為全台首個C肝微根除區域，見證智慧科技在偏鄉的應用成效。

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