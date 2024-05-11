聽新聞
test
0:00 / 0:00
台大醫院院慶活動！校園擺攤送保險套 院長曝背後用意
台大醫院成立邁入129周年，今天醫護人員走出白色巨塔，在台灣大學校園舉辦院慶活動，推廣健康知識，民眾可在現場攤位體驗眼壓檢測、肌少症評估等項目，更考量在校園場域舉辦，以發放保險套、潤滑液方式，吸引學生接觸性傳染病衛教資訊。台大醫院院長吳明賢表示，社區健康促進活動是台大院慶傳統，希望藉此讓民眾了解預防醫學的重要性。
吳明賢表示，台灣健保制度讓醫療可近性提高，卻導致民眾太過依賴醫療，「事實上醫療只能幫你恢復健康，不能促進健康」，院慶活動走入社區，告訴民眾保持健康的正確概念，國內預防醫學相當進步，以癌症來說已有五癌篩檢，民眾符合資格就能受檢，不必等到症狀出現；活動也包括營養、運動等項目，讓民眾學會如何從生活中落實健康促進。
台大癌醫分院感染管制組攤位以「Prep：愛與安全的完美結合」為主題，民眾響應支持定期篩檢、保險套戴好戴滿、搭配HIV口服暴露前預防性投藥，可獲得潤滑液或保險套。吳明賢表示，性傳染病也可透過藥物達到預防，希望藉由宣導，讓民眾達到有健康性行為，又不會感染的狀況。
台大醫院指出，本次院慶結合總院、北護分院、癌醫中心分院等台大醫療體系資源，提供社區民眾健康促進服務，透過衛生教育、疾病預防及健康保護等活動，推廣健康知識，以完善身心健康，邀請社區民眾共同參與。民眾除可參與眼壓及電腦驗光服務，亦可透過一氧化碳檢測儀的檢測了解肺部健康狀況、以握力評估力量測試做肌少症初步評估。
除健康篩檢服務外，也有營養衛教、手部衛生、愛滋宣導、癌症防治資源等衛教活動，並響應我國醫療衛生政策，如醫病共享決策、器官捐贈、安寧緩和醫療、病人自主權利法等宣導攤位，活動以豐富的闖關遊戲方式進行，期能藉此健康促進活動，提昇社區民眾對自我的健康照護意識，並傳達台大醫療體系對社區居民健康之關懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言