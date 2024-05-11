香港音樂劇「螢火蟲之墓」唱中文 思索反戰議題

一個死去的日本少年身上的糖果罐打開，飛出滿天白色粉末，是妹妹的骨灰；由香港「劇場空間」製作的音樂劇「螢火蟲之墓」將以中文版首度來台演出，思索和平與反戰等切身議題。

香港導演余振球接受中央社記者專訪表示，現在全球都在戰亂，這時候演出這齣音樂劇，格外發人深省，「希望觀眾相信，在絕境中仍能找到勇於活下去的力量，一種親情。」

余振球是「劇場空間」藝術創作總監，這次擔任音樂劇「螢火蟲之墓」編導及舞台設計，余振球表示，這齣音樂劇逐層呈現人的生活與生命是如何被戰火摧毀，「改編時我刻意讓觀眾跟原著保持距離，希望讓觀眾有自己的思考空間，因為動畫太有名，希望小小觀眾看了也不要太傷心。」

「螢火蟲之墓」劇情描述B29轟炸機在日本上空盤旋的那個二戰夏天，14歲的清太帶著4歲妹妹節子，因戰亂而離家避難。幾經艱難，二人在防空洞建立了短暫的幸福新生活，可惜好景不長，節子因飢餓而逐漸衰弱，清太不顧一切，直至最後一刻仍想盡辦法守護妹妹。

「螢火蟲之墓」因曾改編為日本知名動畫受到大家注目，香港劇場空間劇團取得原著野坂昭如所著半自傳小說「火垂るの墓」版權授權；2022年，劇場空間劇團與日本新潮社策畫合作，在取得原著遺孀版權授權下，首度改編並演出粵語版音樂劇「再見螢火蟲」。

余振球說他一直很喜歡「螢火蟲之墓」，透過音樂劇，可以讓劇中兄妹的內心世界更加展現，一些細膩的情感用歌曲放大，也能更了解劇情寓意，粵語版反應熱烈，還加場演出。

余振球說，「在香港演出時，我覺得大人更開心，因為爺爺奶奶忙著解釋故事，這是屬於他們經歷過的年代。」

余振球說，現在世界各國各持己見，不附議的就是敵人，這也希望透過這齣戲讓孩子們了解，和平要從平常生活做起，即使彼此意見不同也要相互尊重，「不能說我們希望世界和平，但父母親天天吵架，孩子在學校拳頭相向，天天都處於對立狀態，是不會有和平的。」

這次在台灣演出，場地條件大不相同，充滿童趣的余振球說這次要讓台灣觀眾有特別體驗，特別增設舞台上方兩側坐墊席位，讓觀眾現場融入「螢火蟲之墓」的原著世界。

音樂劇「螢火蟲之墓」將從6月27日到6月30日在台北表演藝術中心藍盒子，7月6日到7日在台中市屯區藝文中心實驗劇場，7月13日到14日在台南市文化中心原生劇場，7月20日到7月21日在高雄衛武營國家戲劇院演出。