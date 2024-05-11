快訊

中職／猛獅延長賽寫最速22勝 最快12日亮燈「封王魔術數字」

新北三重命案！民眾報案母失聯 警破門赫見「3屍體被布捆」疑祖孫三代遇害

香港音樂劇「螢火蟲之墓」唱中文 思索反戰議題

中央社／ 台北11日電

一個死去的日本少年身上的糖果罐打開，飛出滿天白色粉末，是妹妹的骨灰；由香港「劇場空間」製作的音樂劇螢火蟲之墓」將以中文版首度來台演出，思索和平與反戰等切身議題。

香港導演余振球接受中央社記者專訪表示，現在全球都在戰亂，這時候演出這齣音樂劇，格外發人深省，「希望觀眾相信，在絕境中仍能找到勇於活下去的力量，一種親情。」

余振球是「劇場空間」藝術創作總監，這次擔任音樂劇「螢火蟲之墓」編導及舞台設計，余振球表示，這齣音樂劇逐層呈現人的生活與生命是如何被戰火摧毀，「改編時我刻意讓觀眾跟原著保持距離，希望讓觀眾有自己的思考空間，因為動畫太有名，希望小小觀眾看了也不要太傷心。」

「螢火蟲之墓」劇情描述B29轟炸機在日本上空盤旋的那個二戰夏天，14歲的清太帶著4歲妹妹節子，因戰亂而離家避難。幾經艱難，二人在防空洞建立了短暫的幸福新生活，可惜好景不長，節子因飢餓而逐漸衰弱，清太不顧一切，直至最後一刻仍想盡辦法守護妹妹。

「螢火蟲之墓」因曾改編為日本知名動畫受到大家注目，香港劇場空間劇團取得原著野坂昭如所著半自傳小說「火垂るの墓」版權授權；2022年，劇場空間劇團與日本新潮社策畫合作，在取得原著遺孀版權授權下，首度改編並演出粵語版音樂劇「再見螢火蟲」。

余振球說他一直很喜歡「螢火蟲之墓」，透過音樂劇，可以讓劇中兄妹的內心世界更加展現，一些細膩的情感用歌曲放大，也能更了解劇情寓意，粵語版反應熱烈，還加場演出。

余振球說，「在香港演出時，我覺得大人更開心，因為爺爺奶奶忙著解釋故事，這是屬於他們經歷過的年代。」

余振球說，現在世界各國各持己見，不附議的就是敵人，這也希望透過這齣戲讓孩子們了解，和平要從平常生活做起，即使彼此意見不同也要相互尊重，「不能說我們希望世界和平，但父母親天天吵架，孩子在學校拳頭相向，天天都處於對立狀態，是不會有和平的。」

這次在台灣演出，場地條件大不相同，充滿童趣的余振球說這次要讓台灣觀眾有特別體驗，特別增設舞台上方兩側坐墊席位，讓觀眾現場融入「螢火蟲之墓」的原著世界。

音樂劇「螢火蟲之墓」將從6月27日到6月30日在台北表演藝術中心藍盒子，7月6日到7日在台中市屯區藝文中心實驗劇場，7月13日到14日在台南市文化中心原生劇場，7月20日到7月21日在高雄衛武營國家戲劇院演出。

劇場 螢火蟲 音樂劇

延伸閱讀

香港維持主要經濟中心地位 美駐港總領事提出1個忠告

香港舉重總會主席稱香港為國家 港府斥不可接受

巴哈姆特動畫瘋港澳區服務疑將啟動？臉書粉專已出現

國泰航空香港來回機票買一送一 限時搶購只到5月20日

相關新聞

準備好雨傘！母親節下半天起變天 入夜北部轉涼低溫下探「1字頭」

中央氣象署指出，明天受鋒面接近影響，下半天起變天，各地都將出現雨勢，入夜後到下周一清晨，中部以北、宜蘭、花東沿海有較大雨...

地牛翻身！傍晚5點44分東部芮氏規模4.9地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天傍晚5點44分東部發生芮氏規模4.9地震，最大震度4級，震央在花蓮縣政府東北東方 13.1 公里 ，...

高鐵運量增會漲票價？王國材：去年賺百億 不一定要移轉民眾

台灣高鐵去年、今年首季運量屢創新高，外界擔心不漲票價恐影響搭乘品質。交通部長王國材今出席活動受訪指出，高鐵去年賺了100...

醫療支出愈高愈好？ 健保署長石崇良提韓國數據打臉

醫療投資愈多愈好嗎？健保署長石崇良今日出席研討會時，提出韓國的醫療支出數據，韓國醫療支出不斷上升，卻仍發生醫師集體罷工事...

花東交通三法拚三讀 王國材：非常不妥、恐出現問題

國民黨立委傅崐萁所提的環島高鐵、花東快特別條例在立法院會力拚三讀，下周表決。交通部長王國材今天出席活動受訪時表示，沒有經...

男子不喝酒卻患肝癌中期 醫揭常吃1款健康食物出事：毒素嚴重

有些食物雖然健康，但也不要常吃，否則也有可能出事！台灣1名70歲男子本身沒有喝酒，身體健康，但突然胃口變差，半年瘦5公斤，且皮膚泛黃，到醫院檢查發現竟然患上肝癌中期，原因竟是他常常吃1款健康食物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。