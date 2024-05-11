小黃帽交通安全童樂會 王國材盼透過教育落實交通文化

靖娟基金會首次與兒童新樂園攜手舉辦小黃帽交通安全童樂會，以交通安全宣導為主題的大型闖關活動。同時發布「2024年兒童安全指標調查」結果，發現兒童在交通安全的各面向的評比中，對於汽機車駕駛人的感受評比最低，可見弱勢用路人仍明顯感受到車輛的威脅，兒童反映道路被占用，有時候需要走到道路上等情形，而導致兒童不會想自行通學，調查顯示駕駛人行為與道路環境仍有改善空間。

交通部長王國材表示，在過去交通部持續致力於交通事故防制三大重點工作，透過工程、 教育宣導與執法3E面向以尊重弱勢、保護行人為優先考量，希望透過教育落實我國的交通文化，然而交通事故傷害一直是兒少死因第一位，在交通環境面交通部還有許多努力的空間，未來交通部仍會持續強化道路 的交通安全，讓每一位兒童都可以平安回家。 靖娟基金會今天舉辦小黃帽交通安全童樂會，以交通安全宣導為主題的大型闖關活動，交通部長王國材（前排中）出席記者會。記者林伯東／攝影 靖娟基金會今天舉辦小黃帽交通安全童樂會，同時發布「2024年兒童安全指標調查」結果，發現兒童在交通安全的各面向的評比中，對於汽機車駕駛人的感受評比最低，交通部長王國材表示，在過去交通部持續致力於交通事故防制三大重點工作，透過工程、 教育宣導與執法3E面向以尊重弱勢、保護行人為優先考量，希望透過教育落實我國的交通文化，然而交通事故傷害一直是兒少死因第一位，在交通環境面交通部還有許多努力的空間，未來交通部仍會持續強化道路 的交通安全，讓每一位兒童都可以平安回家。記者林伯東／攝影 靖娟基金會今天舉辦小黃帽交通安全童樂會，以交通安全宣導為主題的大型闖關活動，交通部長王國材（前排左四）出席記者會。記者林伯東／攝影