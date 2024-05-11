兒童交通安全台東名列前茅 教育處視為防災教育

靖娟基金會調查全台22個縣市兒童整體交通安全分數出爐，台東縣名列前茅。台東縣教育處表示，縣內國中小已將交通安全教育視為防災教育重要基礎，縣內都會辦理評比，已連續幾年有學校獲得金安獎肯定，這次再獲靖娟基金會肯定，學校與家長都付出努力。

教育處指出，近年各校將交安教學五大面向依年級融入課程學習，培養孩子們能判斷從住家到學校的交通風險、探索社區附近的道路，友善用路的實踐行動，以及從現在走向未來的能力，成效大有進展，背後不只有學校用心，家長也都全力配合支持。

成功鎮信義國小校長廖允伶表示，為改善省道駕駛不易查覺手動式號誌變換情形，推行「您停等、我感謝，交通有禮更美麗」活動已逾2年，讓行經此路段駕駛停等與孩童感謝回禮，彩繪美麗和諧的道路風景。另學校以遊戲化，將交通安全的規則落實在孩子的日常生活中。

曾榮獲112年金安獎績優導護老師的永安國小張崴彥，平時將交通安全教育與數位學習，運用平板載具轉換單向宣導模式，蒐集學生對交通安全議題的意見，雙向互動，提高孩子對交通安全的認知。學生回到家也會要求家長互動，落實交安教育走入家庭。