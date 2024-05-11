影／消失25年...排灣族人重現「漁人的搏鬥」精神

每年4至10月，是台東排灣族大竹本部落竹筏捕魚季節，但因環境變遷，加上漁民凋零，過去沙灘捕魚活動消失25年。青年族人積極復振，今天重現過去叔父輩「漁人的搏鬥」精神，感動很多人。原本以為捕魚只到他們這一代的老漁民開心說「這是榮耀的一天」。

「若不做，部落捕魚文化就真的會消失了！」發起人呂軒誌說，民國80年漁業政策要求讓散置的漁業集中管理，原本部落的漁業活動，遷移至尚武漁港，加上八八風災後部落再次遷村，漁民年紀也愈來愈大，勢必走向式微道路，因此，經過討論後，決定把這過去漁業傳統傳承。

座落在半山腰上的大竹本部落，是個排灣族聚落，日治時期，部落從山區務農發展為海上漁業，過去沒有動力及先進材料的年代，族人採集竹子製作漁船，但沒有港口的情況下，族人出海就需冒險頂浪，逐漸成為部落的特色文化。今天再次重現，吸引旅外族人返鄉，鄰近部落也共襄盛舉。

上午10點半一艘在沙灘蓄勢待發的膠筏船隻，再老漁民們通力合作下，頂過幾波浪頭後，順利駛向海上，隨後漁民嫻熟放置魚網，高高舉起木獎拍打水面，整個過程不到1個小時的時間，收網上岸，只見魚網滿滿的油帶魚，可說滿載而歸，展現老漁民寶刀未老的捕魚功夫，令人佩服。

「呀嗚！伊啦！」老漁民陳立德說，過去出海捕魚捕到魚，都會站在船上向自己部落或鄰近幾個部落呼喊，代表準備上岸，大家這時就會聚集海邊幫忙，然後就會先將漁獲分享給幫忙的人，剩下的就是拿去賣錢養家，可以說當時「一張網，養一家人」很辛苦啊。

首屆竹筏捕魚季活動，頒發優秀漁民外，也把當時刮魚鱗、挑竹筏和挑漁網的技能當成競賽活動，許多旅外族人不知道刮魚鱗的技巧，把魚鱗噴得沾滿全身，還有把魚刮飛出去，現場笑聲不斷。部落媽媽們也把捕獲的新鮮魚現場酥炸，吸引老饕嘗鮮。