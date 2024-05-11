高鐵運量增會漲票價？王國材：去年賺百億 不一定要移轉民眾

台灣高鐵去年、今年首季運量屢創新高，外界擔心不漲票價恐影響搭乘品質。交通部長王國材今出席活動受訪指出，高鐵去年賺了100多億元，不一定要（把票價）移轉給民眾，最重要還是新車廂趕快來比較重要。

高鐵疫後運量大幅提升，每到連續假期更可見自由座排隊人龍。根據高鐵公司統計，今年前3月載客量依序為630萬1769人次、638萬0919人次、6796萬713人次，較去年同期1757萬3604人次增1成。

王國材表示，高鐵現在另外8列車在採購中，2025、2026年陸續到位，現在34列車運能不夠，車輛多一點也能提高承載量。

他指出，目前雖有評估調漲價格，但高鐵去年賺了100多億元，如果在公股公司有賺錢狀況下，不一定要（把票價）移轉給民眾，最重要還是新車廂趕快來比較重要。