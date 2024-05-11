花東交通三法拚三讀 王國材：非常不妥、恐出現問題

國民黨立委傅崐萁所提的環島高鐵、花東快特別條例在立法院會力拚三讀，下周表決。交通部長王國材今天出席活動受訪時表示，沒有經過客觀評估程序非常不妥，未來可能出現環評、路線選擇等很多問題，會非常難處理。

王國材指出，過去所有個案計畫都有客觀的評估程序，經過這個評估程序的建設計畫後來也都是大家肯定的，期待能有這樣的客觀評估程序，從可行性、綜合規畫、環評進行。

王國材表示，花東交通3法現在是還沒有經過這些程序直接特別條例或特別預算方式，個人是覺得非常不妥，因為也不知道可不可行。他們現在已經有把特別預算拿掉，但還是一樣，不管怎麼立特別條例，所有客觀的評估程序還是不能免除，下周一會有第二次協商，他會表達這個意見。

王國材說，若沒有客觀評估，不管是財務或是計畫可不可行，未來推動都可能出現很多問題，像是環評問題、路線選擇問題等，會非常難處理，應該回歸到客觀評估程序。