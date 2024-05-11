兒童交通死傷創新高 王國材：家長以身作則很重要

我國平均每年逾2萬名兒童於交通事故中死傷，去年人數更達5年高峰。交通部長王國材今天出席靖娟基金會「小黃帽交通安全同樂會」活動時表示，去年兒少死傷較高主要是「被載」跟「行人」，這兩個部分都是要持續努力。兒童交通安全是大人跟政府責任，另在孩子成長過程中，家長以身作則也很重要。

靖娟基金會針對各縣市學生及家長進行問卷調查，兒童整體交通安全分數最低縣市為苗栗縣，而台北市則為六都之中表現最差。此外，目前有7成兒童上下學由家長接送，其中逾5成不願意自行上下學，主因為「道路都被停車的ˊ占走」、「有些車子還是不會讓行人」。

王國材說，兒童交通安全有2項最重要，第一是家長載送時，在汽車、機車的安全座椅、標章及安全帶等，過去在安全座椅也有跟靖娟合作。第二是學生上下學的過程，去年很多小朋友過馬路被車子撞到造成死傷，若單純仰賴教育來不及，沒辦法再等這麼多年，因此在執法上調整更嚴格，這一年來已有養成車輛停讓行人習慣。

他表示，去年有校園周邊有道路安全改善計畫，補助地方政府檢視改善，今年至2027年行政院有400億元做永續提升行人安全計畫，包括通學步道、人行道、號誌等，希望把行人安全整頓好。

王國材表示，他一直覺得兒童交通安全是大人跟政府責任，若在兒童還無法有好的判斷時，沒有做到安全環境就是政府責任。此外，孩子成長過程中，家長以身作則也很重要，文化傳承是一代接一代，若父母沒有好的習慣，即便有5階段教材也來不及。

他表示，交通安全努力空間還很大，還有非常多要做的事情，希望由中央、地方、民間組織跟企業團體一起努力，不要把行人地獄留給下一代。

靖娟基金會董事長林志嘉表示，兒童的身材體型跟大人不一樣，用大人角度去看交通安全常有很多盲點，需要透過教育跟實際體驗才能提出實際幫助，靖娟基金會小黃帽計畫自2014年起透過很多單位一起推動，計畫主要在做實際上的宣導、培養講師及器材等，至今已10年，有9萬多名孩子接觸計畫。