健保下個十年怎走？ 立委向邱泰源喊話要做全民的部長

賴清德總統即將在5月20日上任，新內閣人選也陸續出爐，首位醫師總統賴清德推動健康台灣政策，其中健保改革備受關注，醫界認為健保已到了不得不改革的地步。前立法委員邱泰源表示，這是公布內閣名單後他少數公開行程，今天是來學習的，不會針對健保相關主題評論。

台灣健康經濟學會、醫師公會全聯合一同舉辦「健保永續健康台灣」研討會，主題包含健保支付變革，以及健保永續等。會中除台灣健康經濟學會理事長黃心苑、醫師公會全聯會理事長周慶明外，新內閣成員包含衛福部準部長邱泰源、衛福部準次長呂建德，以及立法委員陳昭姿、王正旭等人皆出席。

全民健保成立近30年，陳昭姿指出，第一個10年大家都很開心；第二個10年雖然有些挑戰，但仍有驚無險的過去；第三個10年健保已經在崩潰邊緣。她強調，健保在GDP占比實在太低，已經變成「小病保得好，大病保不好」；因此民眾黨、國民黨聯手推出健保點值改善草案，希望至少保障健保點值至少有0.95元。

此方案上路也需要4項配套，陳昭姿說，第一，分級醫療要落事；再者，點值提高後醫院盈餘有一定比例要改善職場環境；第三，藥價差要改善，不該持續挖東牆補西牆；第四，指示藥退出健保，進一步減少民眾就醫次數。她更呼籲邱泰源要「忘記醫師公會理事長的身分，要做全民的部長」。

邱泰源說，今天不針對主題評論，自己是來學習的。但他隨即在現場細數過往執業往事，「中華民國醫師這樣兼顧醫事人員發展，我想除了我以外也沒有太多人」，期待有一天是病人站到街頭為醫師發聲，而不是醫師或是其家屬。他說，醫療改革有3原則醫療品質要維繫、醫事人員有尊嚴、醫院順利運轉。

衛福部準次長呂建德，過去曾取得德國比勒菲爾德大學社會科學博士學位，他談到德國的健保是採取「社會保險制」，並有著三項原則精神，社會團結、補充原則、互相協商，他相信這也是台灣健保邁向下個十年的重要原則。