快訊

他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

你還在用嗎？ 台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保下個十年怎走？ 立委向邱泰源喊話要做全民的部長

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
前立法委員、準衛福部長邱泰源今出席「健保永續健康台灣」研討會。記者李青縈／攝影
前立法委員、準衛福部長邱泰源今出席「健保永續健康台灣」研討會。記者李青縈／攝影

賴清德總統即將在5月20日上任，新內閣人選也陸續出爐，首位醫師總統賴清德推動健康台灣政策，其中健保改革備受關注，醫界認為健保已到了不得不改革的地步。前立法委員邱泰源表示，這是公布內閣名單後他少數公開行程，今天是來學習的，不會針對健保相關主題評論。

台灣健康經濟學會、醫師公會全聯合一同舉辦「健保永續健康台灣」研討會，主題包含健保支付變革，以及健保永續等。會中除台灣健康經濟學會理事長黃心苑、醫師公會全聯會理事長周慶明外，新內閣成員包含衛福部準部長邱泰源、衛福部準次長呂建德，以及立法委員陳昭姿、王正旭等人皆出席。

全民健保成立近30年，陳昭姿指出，第一個10年大家都很開心；第二個10年雖然有些挑戰，但仍有驚無險的過去；第三個10年健保已經在崩潰邊緣。她強調，健保在GDP占比實在太低，已經變成「小病保得好，大病保不好」；因此民眾黨、國民黨聯手推出健保點值改善草案，希望至少保障健保點值至少有0.95元。

此方案上路也需要4項配套，陳昭姿說，第一，分級醫療要落事；再者，點值提高後醫院盈餘有一定比例要改善職場環境；第三，藥價差要改善，不該持續挖東牆補西牆；第四，指示藥退出健保，進一步減少民眾就醫次數。她更呼籲邱泰源要「忘記醫師公會理事長的身分，要做全民的部長」。

邱泰源說，今天不針對主題評論，自己是來學習的。但他隨即在現場細數過往執業往事，「中華民國醫師這樣兼顧醫事人員發展，我想除了我以外也沒有太多人」，期待有一天是病人站到街頭為醫師發聲，而不是醫師或是其家屬。他說，醫療改革有3原則醫療品質要維繫、醫事人員有尊嚴、醫院順利運轉。

衛福部準次長呂建德，過去曾取得德國比勒菲爾德大學社會科學博士學位，他談到德國的健保是採取「社會保險制」，並有著三項原則精神，社會團結、補充原則、互相協商，他相信這也是台灣健保邁向下個十年的重要原則。

保障健保點值 衛福部 邱泰源 醫師

延伸閱讀

薛瑞元卸任後回歸 陳昭姿質疑雙和升級醫中時機太巧合

傳王必勝卸衛福部次長接桃醫院長 薛瑞元5字回應

韓國瑜休會期擬出訪歐洲 請託江啟臣率「視導團」參與WHA

陳時中傳將接政委 派系平衡「相互制衡」邱泰源？

相關新聞

兒童交通死傷創新高 王國材：家長以身作則很重要

我國平均每年逾2萬名兒童於交通事故中死傷，去年人數更達5年高峰。交通部長王國材今天出席靖娟基金會「小黃帽交通安全同樂會」...

省電大作戰！台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

夏天即將到來，為了迎接炎熱酷暑，台電發文叮囑，「不夠擅涼的家電」該關起來了，不少冬天使用的保暖、保溫家電，可以不用繼續加熱了，因為這些保溫、保暖設定如果沒有及時關掉，一旦到了炎炎夏日，可能會變為「吃電小怪獸」，恐耗掉不少不必要的電量。

高鐵運量增會漲票價？王國材：去年賺百億 不一定要移轉民眾

台灣高鐵去年、今年首季運量屢創新高，外界擔心不漲票價恐影響搭乘品質。交通部長王國材今出席活動受訪指出，高鐵去年賺了100...

影／消失25年...排灣族人重現「漁人的搏鬥」精神

每年4至10月，是台東排灣族大竹本部落竹筏捕魚季節，但因環境變遷，加上漁民凋零，過去沙灘捕魚活動消失25年。青年族人積極...

花東交通三法拚三讀 王國材：非常不妥、恐出現問題

國民黨立委傅崐萁所提的環島高鐵、花東快特別條例在立法院會力拚三讀，下周表決。交通部長王國材今天出席活動受訪時表示，沒有經...

兒童交通安全台東名列前茅 教育處視為防災教育

靖娟基金會調查全台22個縣市兒童整體交通安全分數出爐，台東縣名列前茅。台東縣教育處表示，縣內國中小已將交通安全教育視為防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。